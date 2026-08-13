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OEFA: ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

36.73 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OEFA汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点36.73和高点36.74进行交易。

关注ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OEFA股票今天的价格是多少？

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票今天的定价为36.73。它在36.73 - 36.74范围内交易，昨天的收盘价为36.77，交易量达到10。OEFA的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票是否支付股息？

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF目前的价值为36.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.43%和USD。实时查看图表以跟踪OEFA走势。

如何购买OEFA股票？

您可以以36.73的当前价格购买ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票。订单通常设置在36.73或37.03附近，而10和-0.03%显示市场活动。立即关注OEFA的实时图表更新。

如何投资OEFA股票？

投资ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF需要考虑年度范围30.57 - 36.78和当前价格36.73。许多人在以36.73或37.03下订单之前，会比较2.57%和。实时查看OEFA价格图表，了解每日变化。

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF的最高价格是36.78。在30.57 - 36.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF的绩效。

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票的最低价格是多少？

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF（OEFA）的最低价格为30.57。将其与当前的36.73和30.57 - 36.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OEFA股票是什么时候拆分的？

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.77和10.43%中可见。

日范围
36.73 36.74
年范围
30.57 36.78
前一天收盘价
36.77
开盘价
36.74
卖价
36.73
买价
37.03
最低价
36.73
最高价
36.74
交易量
10
日变化
-0.11%
月变化
2.57%
6个月变化
6.03%
年变化
10.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%