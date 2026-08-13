OEFA: ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
今日OEFA汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点36.73和高点36.74进行交易。
关注ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OEFA股票今天的价格是多少？
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票今天的定价为36.73。它在36.73 - 36.74范围内交易，昨天的收盘价为36.77，交易量达到10。OEFA的实时价格图表显示了这些更新。
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票是否支付股息？
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF目前的价值为36.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.43%和USD。实时查看图表以跟踪OEFA走势。
如何购买OEFA股票？
您可以以36.73的当前价格购买ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票。订单通常设置在36.73或37.03附近，而10和-0.03%显示市场活动。立即关注OEFA的实时图表更新。
如何投资OEFA股票？
投资ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF需要考虑年度范围30.57 - 36.78和当前价格36.73。许多人在以36.73或37.03下订单之前，会比较2.57%和。实时查看OEFA价格图表，了解每日变化。
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF的最高价格是36.78。在30.57 - 36.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF的绩效。
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF股票的最低价格是多少？
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF（OEFA）的最低价格为30.57。将其与当前的36.73和30.57 - 36.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OEFA股票是什么时候拆分的？
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.77和10.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.77
- 开盘价
- 36.74
- 卖价
- 36.73
- 买价
- 37.03
- 最低价
- 36.73
- 最高价
- 36.74
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 2.57%
- 6个月变化
- 6.03%
- 年变化
- 10.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%