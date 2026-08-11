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OBND: SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Курс OBND за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.41, а максимальная — 25.42.
Следите за динамикой SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OBND сегодня?
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) сегодня оценивается на уровне 25.42. Инструмент торгуется в пределах 25.41 - 25.42, вчерашнее закрытие составило 25.44, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF?
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.98% и USD. Отслеживайте движения OBND на графике в реальном времени.
Как купить акции OBND?
Вы можете купить акции SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) по текущей цене 25.42. Ордера обычно размещаются около 25.42 или 25.72, тогда как 8 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OBND?
Инвестирование в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.32 - 26.25 и текущей цены 25.42. Многие сравнивают 0.39% и -2.08% перед размещением ордеров на 25.42 или 25.72. Изучайте ежедневные изменения цены OBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) за последний год составила 26.25. Акции заметно колебались в пределах 25.32 - 26.25, сравнение с 25.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) за год составила 25.32. Сравнение с текущими 25.42 и 25.32 - 26.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OBND?
В прошлом SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.44 и -2.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.44
- Open
- 25.41
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Low
- 25.41
- High
- 25.42
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- -2.08%
- Годовое изменение
- -2.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%