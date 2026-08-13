OBND: SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
今日OBND汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.41和高点25.42进行交易。
关注SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OBND股票今天的价格是多少？
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票今天的定价为25.42。它在25.41 - 25.42范围内交易，昨天的收盘价为25.44，交易量达到8。OBND的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF目前的价值为25.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.98%和USD。实时查看图表以跟踪OBND走势。
如何购买OBND股票？
您可以以25.42的当前价格购买SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票。订单通常设置在25.42或25.72附近，而8和0.04%显示市场活动。立即关注OBND的实时图表更新。
如何投资OBND股票？
投资SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF需要考虑年度范围25.32 - 26.25和当前价格25.42。许多人在以25.42或25.72下订单之前，会比较0.39%和。实时查看OBND价格图表，了解每日变化。
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF的最高价格是26.25。在25.32 - 26.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF的绩效。
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF（OBND）的最低价格为25.32。将其与当前的25.42和25.32 - 26.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OBND股票是什么时候拆分的？
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.44和-2.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.44
- 开盘价
- 25.41
- 卖价
- 25.42
- 买价
- 25.72
- 最低价
- 25.41
- 最高价
- 25.42
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.39%
- 6个月变化
- -2.08%
- 年变化
- -2.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%