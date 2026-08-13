OBND股票今天的价格是多少？ SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票今天的定价为25.42。它在25.41 - 25.42范围内交易，昨天的收盘价为25.44，交易量达到8。OBND的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票是否支付股息？ SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF目前的价值为25.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.98%和USD。实时查看图表以跟踪OBND走势。

如何购买OBND股票？ 您可以以25.42的当前价格购买SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票。订单通常设置在25.42或25.72附近，而8和0.04%显示市场活动。立即关注OBND的实时图表更新。

如何投资OBND股票？ 投资SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF需要考虑年度范围25.32 - 26.25和当前价格25.42。许多人在以25.42或25.72下订单之前，会比较0.39%和。实时查看OBND价格图表，了解每日变化。

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF的最高价格是26.25。在25.32 - 26.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF的绩效。

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF股票的最低价格是多少？ SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF（OBND）的最低价格为25.32。将其与当前的25.42和25.32 - 26.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。