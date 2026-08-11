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OBAI: TG-17 Inc
Курс OBAI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.48, а максимальная — 0.50.
Следите за динамикой TG-17 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OBAI сегодня?
TG-17 Inc (OBAI) сегодня оценивается на уровне 0.48. Инструмент торгуется в пределах 0.48 - 0.50, вчерашнее закрытие составило 0.48, а торговый объем достиг 142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OBAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TG-17 Inc?
TG-17 Inc в настоящее время оценивается в 0.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.60% и USD. Отслеживайте движения OBAI на графике в реальном времени.
Как купить акции OBAI?
Вы можете купить акции TG-17 Inc (OBAI) по текущей цене 0.48. Ордера обычно размещаются около 0.48 или 0.78, тогда как 142 и -2.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OBAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OBAI?
Инвестирование в TG-17 Inc предполагает учет годового диапазона 0.43 - 38.43 и текущей цены 0.48. Многие сравнивают -11.11% и -73.63% перед размещением ордеров на 0.48 или 0.78. Изучайте ежедневные изменения цены OBAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TG-17 Inc?
Самая высокая цена TG-17 Inc (OBAI) за последний год составила 38.43. Акции заметно колебались в пределах 0.43 - 38.43, сравнение с 0.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TG-17 Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TG-17 Inc?
Самая низкая цена TG-17 Inc (OBAI) за год составила 0.43. Сравнение с текущими 0.48 и 0.43 - 38.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OBAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OBAI?
В прошлом TG-17 Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.48 и -97.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.48
- Open
- 0.49
- Bid
- 0.48
- Ask
- 0.78
- Low
- 0.48
- High
- 0.50
- Объем
- 142
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -11.11%
- 6-месячное изменение
- -73.63%
- Годовое изменение
- -97.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%