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OBAI: TG-17 Inc

0.48 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OBAI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.48, а максимальная — 0.50.

Следите за динамикой TG-17 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OBAI сегодня?

TG-17 Inc (OBAI) сегодня оценивается на уровне 0.48. Инструмент торгуется в пределах 0.48 - 0.50, вчерашнее закрытие составило 0.48, а торговый объем достиг 142. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OBAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TG-17 Inc?

TG-17 Inc в настоящее время оценивается в 0.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.60% и USD. Отслеживайте движения OBAI на графике в реальном времени.

Как купить акции OBAI?

Вы можете купить акции TG-17 Inc (OBAI) по текущей цене 0.48. Ордера обычно размещаются около 0.48 или 0.78, тогда как 142 и -2.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OBAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OBAI?

Инвестирование в TG-17 Inc предполагает учет годового диапазона 0.43 - 38.43 и текущей цены 0.48. Многие сравнивают -11.11% и -73.63% перед размещением ордеров на 0.48 или 0.78. Изучайте ежедневные изменения цены OBAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TG-17 Inc?

Самая высокая цена TG-17 Inc (OBAI) за последний год составила 38.43. Акции заметно колебались в пределах 0.43 - 38.43, сравнение с 0.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TG-17 Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TG-17 Inc?

Самая низкая цена TG-17 Inc (OBAI) за год составила 0.43. Сравнение с текущими 0.48 и 0.43 - 38.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OBAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OBAI?

В прошлом TG-17 Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.48 и -97.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.48 0.50
Годовой диапазон
0.43 38.43
Предыдущее закрытие
0.48
Open
0.49
Bid
0.48
Ask
0.78
Low
0.48
High
0.50
Объем
142
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-11.11%
6-месячное изменение
-73.63%
Годовое изменение
-97.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%