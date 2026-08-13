OBAI股票今天的价格是多少？ TG-17 Inc股票今天的定价为0.46。它在0.46 - 0.48范围内交易，昨天的收盘价为0.48，交易量达到125。OBAI的实时价格图表显示了这些更新。

TG-17 Inc股票是否支付股息？ TG-17 Inc目前的价值为0.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.70%和USD。实时查看图表以跟踪OBAI走势。

如何购买OBAI股票？ 您可以以0.46的当前价格购买TG-17 Inc股票。订单通常设置在0.46或0.76附近，而125和-2.13%显示市场活动。立即关注OBAI的实时图表更新。

如何投资OBAI股票？ 投资TG-17 Inc需要考虑年度范围0.43 - 38.43和当前价格0.46。许多人在以0.46或0.76下订单之前，会比较-14.81%和。实时查看OBAI价格图表，了解每日变化。

TG-17 Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TG-17 Inc的最高价格是38.43。在0.43 - 38.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TG-17 Inc的绩效。

TG-17 Inc股票的最低价格是多少？ TG-17 Inc（OBAI）的最低价格为0.43。将其与当前的0.46和0.43 - 38.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。