OBAI: TG-17 Inc
今日OBAI汇率已更改-4.17%。当日，交易品种以低点0.46和高点0.48进行交易。
关注TG-17 Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OBAI股票今天的价格是多少？
TG-17 Inc股票今天的定价为0.46。它在0.46 - 0.48范围内交易，昨天的收盘价为0.48，交易量达到125。OBAI的实时价格图表显示了这些更新。
TG-17 Inc股票是否支付股息？
TG-17 Inc目前的价值为0.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.70%和USD。实时查看图表以跟踪OBAI走势。
如何购买OBAI股票？
您可以以0.46的当前价格购买TG-17 Inc股票。订单通常设置在0.46或0.76附近，而125和-2.13%显示市场活动。立即关注OBAI的实时图表更新。
如何投资OBAI股票？
投资TG-17 Inc需要考虑年度范围0.43 - 38.43和当前价格0.46。许多人在以0.46或0.76下订单之前，会比较-14.81%和。实时查看OBAI价格图表，了解每日变化。
TG-17 Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TG-17 Inc的最高价格是38.43。在0.43 - 38.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TG-17 Inc的绩效。
TG-17 Inc股票的最低价格是多少？
TG-17 Inc（OBAI）的最低价格为0.43。将其与当前的0.46和0.43 - 38.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OBAI股票是什么时候拆分的？
TG-17 Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.48和-97.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.48
- 开盘价
- 0.47
- 卖价
- 0.46
- 买价
- 0.76
- 最低价
- 0.46
- 最高价
- 0.48
- 交易量
- 125
- 日变化
- -4.17%
- 月变化
- -14.81%
- 6个月变化
- -74.73%
- 年变化
- -97.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%