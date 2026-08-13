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OBAI: TG-17 Inc

0.46 USD 0.02 (4.17%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OBAI汇率已更改-4.17%。当日，交易品种以低点0.46和高点0.48进行交易。

关注TG-17 Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

OBAI股票今天的价格是多少？

TG-17 Inc股票今天的定价为0.46。它在0.46 - 0.48范围内交易，昨天的收盘价为0.48，交易量达到125。OBAI的实时价格图表显示了这些更新。

TG-17 Inc股票是否支付股息？

TG-17 Inc目前的价值为0.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.70%和USD。实时查看图表以跟踪OBAI走势。

如何购买OBAI股票？

您可以以0.46的当前价格购买TG-17 Inc股票。订单通常设置在0.46或0.76附近，而125和-2.13%显示市场活动。立即关注OBAI的实时图表更新。

如何投资OBAI股票？

投资TG-17 Inc需要考虑年度范围0.43 - 38.43和当前价格0.46。许多人在以0.46或0.76下订单之前，会比较-14.81%和。实时查看OBAI价格图表，了解每日变化。

TG-17 Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TG-17 Inc的最高价格是38.43。在0.43 - 38.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TG-17 Inc的绩效。

TG-17 Inc股票的最低价格是多少？

TG-17 Inc（OBAI）的最低价格为0.43。将其与当前的0.46和0.43 - 38.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OBAI股票是什么时候拆分的？

TG-17 Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.48和-97.70%中可见。

日范围
0.46 0.48
年范围
0.43 38.43
前一天收盘价
0.48
开盘价
0.47
卖价
0.46
买价
0.76
最低价
0.46
最高价
0.48
交易量
125
日变化
-4.17%
月变化
-14.81%
6个月变化
-74.73%
年变化
-97.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%