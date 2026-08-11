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OASC: OneAscent Small Cap Core ETF

35.12 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OASC за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.00, а максимальная — 35.20.

Следите за динамикой OneAscent Small Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OASC сегодня?

OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) сегодня оценивается на уровне 35.12. Инструмент торгуется в пределах 35.00 - 35.20, вчерашнее закрытие составило 35.10, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OASC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям OneAscent Small Cap Core ETF?

OneAscent Small Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 35.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.49% и USD. Отслеживайте движения OASC на графике в реальном времени.

Как купить акции OASC?

Вы можете купить акции OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) по текущей цене 35.12. Ордера обычно размещаются около 35.12 или 35.42, тогда как 11 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OASC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OASC?

Инвестирование в OneAscent Small Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 28.80 - 36.05 и текущей цены 35.12. Многие сравнивают 2.03% и 13.73% перед размещением ордеров на 35.12 или 35.42. Изучайте ежедневные изменения цены OASC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OneAscent Small Cap Core ETF?

Самая высокая цена OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) за последний год составила 36.05. Акции заметно колебались в пределах 28.80 - 36.05, сравнение с 35.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OneAscent Small Cap Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OneAscent Small Cap Core ETF?

Самая низкая цена OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) за год составила 28.80. Сравнение с текущими 35.12 и 28.80 - 36.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OASC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OASC?

В прошлом OneAscent Small Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.10 и 13.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.00 35.20
Годовой диапазон
28.80 36.05
Предыдущее закрытие
35.10
Open
35.06
Bid
35.12
Ask
35.42
Low
35.00
High
35.20
Объем
11
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
2.03%
6-месячное изменение
13.73%
Годовое изменение
13.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%