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OASC: OneAscent Small Cap Core ETF
Курс OASC за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.00, а максимальная — 35.20.
Следите за динамикой OneAscent Small Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OASC сегодня?
OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) сегодня оценивается на уровне 35.12. Инструмент торгуется в пределах 35.00 - 35.20, вчерашнее закрытие составило 35.10, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OASC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OneAscent Small Cap Core ETF?
OneAscent Small Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 35.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.49% и USD. Отслеживайте движения OASC на графике в реальном времени.
Как купить акции OASC?
Вы можете купить акции OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) по текущей цене 35.12. Ордера обычно размещаются около 35.12 или 35.42, тогда как 11 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OASC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OASC?
Инвестирование в OneAscent Small Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 28.80 - 36.05 и текущей цены 35.12. Многие сравнивают 2.03% и 13.73% перед размещением ордеров на 35.12 или 35.42. Изучайте ежедневные изменения цены OASC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OneAscent Small Cap Core ETF?
Самая высокая цена OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) за последний год составила 36.05. Акции заметно колебались в пределах 28.80 - 36.05, сравнение с 35.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OneAscent Small Cap Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OneAscent Small Cap Core ETF?
Самая низкая цена OneAscent Small Cap Core ETF (OASC) за год составила 28.80. Сравнение с текущими 35.12 и 28.80 - 36.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OASC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OASC?
В прошлом OneAscent Small Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.10 и 13.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.10
- Open
- 35.06
- Bid
- 35.12
- Ask
- 35.42
- Low
- 35.00
- High
- 35.20
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 2.03%
- 6-месячное изменение
- 13.73%
- Годовое изменение
- 13.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%