报价部分
货币 / OASC
回到股票

OASC: OneAscent Small Cap Core ETF

35.20 USD 0.08 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OASC汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点35.14和高点35.27进行交易。

关注OneAscent Small Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OASC股票今天的价格是多少？

OneAscent Small Cap Core ETF股票今天的定价为35.20。它在35.14 - 35.27范围内交易，昨天的收盘价为35.12，交易量达到18。OASC的实时价格图表显示了这些更新。

OneAscent Small Cap Core ETF股票是否支付股息？

OneAscent Small Cap Core ETF目前的价值为35.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.75%和USD。实时查看图表以跟踪OASC走势。

如何购买OASC股票？

您可以以35.20的当前价格购买OneAscent Small Cap Core ETF股票。订单通常设置在35.20或35.50附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注OASC的实时图表更新。

如何投资OASC股票？

投资OneAscent Small Cap Core ETF需要考虑年度范围28.80 - 36.05和当前价格35.20。许多人在以35.20或35.50下订单之前，会比较2.27%和。实时查看OASC价格图表，了解每日变化。

OneAscent Small Cap Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，OneAscent Small Cap Core ETF的最高价格是36.05。在28.80 - 36.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OneAscent Small Cap Core ETF的绩效。

OneAscent Small Cap Core ETF股票的最低价格是多少？

OneAscent Small Cap Core ETF（OASC）的最低价格为28.80。将其与当前的35.20和28.80 - 36.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OASC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OASC股票是什么时候拆分的？

OneAscent Small Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.12和13.75%中可见。

日范围
35.14 35.27
年范围
28.80 36.05
前一天收盘价
35.12
开盘价
35.20
卖价
35.20
买价
35.50
最低价
35.14
最高价
35.27
交易量
18
日变化
0.23%
月变化
2.27%
6个月变化
13.99%
年变化
13.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%