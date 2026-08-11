КотировкиРазделы
Валюты / OAKM
Назад в Рынок акций США

OAKM: Oakmark U.S. Large Cap ETF

30.84 USD 0.22 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OAKM за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.65, а максимальная — 30.84.

Следите за динамикой Oakmark U.S. Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OAKM сегодня?

Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) сегодня оценивается на уровне 30.84. Инструмент торгуется в пределах 30.65 - 30.84, вчерашнее закрытие составило 30.62, а торговый объем достиг 240. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oakmark U.S. Large Cap ETF?

Oakmark U.S. Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 30.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.89% и USD. Отслеживайте движения OAKM на графике в реальном времени.

Как купить акции OAKM?

Вы можете купить акции Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) по текущей цене 30.84. Ордера обычно размещаются около 30.84 или 31.14, тогда как 240 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OAKM?

Инвестирование в Oakmark U.S. Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 26.94 - 30.85 и текущей цены 30.84. Многие сравнивают 1.11% и 9.28% перед размещением ордеров на 30.84 или 31.14. Изучайте ежедневные изменения цены OAKM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oakmark U.S. Large Cap ETF?

Самая высокая цена Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) за последний год составила 30.85. Акции заметно колебались в пределах 26.94 - 30.85, сравнение с 30.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oakmark U.S. Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oakmark U.S. Large Cap ETF?

Самая низкая цена Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) за год составила 26.94. Сравнение с текущими 30.84 и 26.94 - 30.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OAKM?

В прошлом Oakmark U.S. Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.62 и 7.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.65 30.84
Годовой диапазон
26.94 30.85
Предыдущее закрытие
30.62
Open
30.66
Bid
30.84
Ask
31.14
Low
30.65
High
30.84
Объем
240
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
9.28%
Годовое изменение
7.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%