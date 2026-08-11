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OAKM: Oakmark U.S. Large Cap ETF
Курс OAKM за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.65, а максимальная — 30.84.
Следите за динамикой Oakmark U.S. Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OAKM сегодня?
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) сегодня оценивается на уровне 30.84. Инструмент торгуется в пределах 30.65 - 30.84, вчерашнее закрытие составило 30.62, а торговый объем достиг 240. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oakmark U.S. Large Cap ETF?
Oakmark U.S. Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 30.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.89% и USD. Отслеживайте движения OAKM на графике в реальном времени.
Как купить акции OAKM?
Вы можете купить акции Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) по текущей цене 30.84. Ордера обычно размещаются около 30.84 или 31.14, тогда как 240 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OAKM?
Инвестирование в Oakmark U.S. Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 26.94 - 30.85 и текущей цены 30.84. Многие сравнивают 1.11% и 9.28% перед размещением ордеров на 30.84 или 31.14. Изучайте ежедневные изменения цены OAKM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oakmark U.S. Large Cap ETF?
Самая высокая цена Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) за последний год составила 30.85. Акции заметно колебались в пределах 26.94 - 30.85, сравнение с 30.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oakmark U.S. Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oakmark U.S. Large Cap ETF?
Самая низкая цена Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) за год составила 26.94. Сравнение с текущими 30.84 и 26.94 - 30.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OAKM?
В прошлом Oakmark U.S. Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.62 и 7.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.62
- Open
- 30.66
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- Low
- 30.65
- High
- 30.84
- Объем
- 240
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 9.28%
- Годовое изменение
- 7.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%