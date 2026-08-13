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OAKM: Oakmark U.S. Large Cap ETF

30.80 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OAKM汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点30.69和高点30.87进行交易。

关注Oakmark U.S. Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OAKM股票今天的价格是多少？

Oakmark U.S. Large Cap ETF股票今天的定价为30.80。它在30.69 - 30.87范围内交易，昨天的收盘价为30.84，交易量达到175。OAKM的实时价格图表显示了这些更新。

Oakmark U.S. Large Cap ETF股票是否支付股息？

Oakmark U.S. Large Cap ETF目前的价值为30.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.75%和USD。实时查看图表以跟踪OAKM走势。

如何购买OAKM股票？

您可以以30.80的当前价格购买Oakmark U.S. Large Cap ETF股票。订单通常设置在30.80或31.10附近，而175和0.36%显示市场活动。立即关注OAKM的实时图表更新。

如何投资OAKM股票？

投资Oakmark U.S. Large Cap ETF需要考虑年度范围26.94 - 30.87和当前价格30.80。许多人在以30.80或31.10下订单之前，会比较0.98%和。实时查看OAKM价格图表，了解每日变化。

Oakmark U.S. Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oakmark U.S. Large Cap ETF的最高价格是30.87。在26.94 - 30.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oakmark U.S. Large Cap ETF的绩效。

Oakmark U.S. Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Oakmark U.S. Large Cap ETF（OAKM）的最低价格为26.94。将其与当前的30.80和26.94 - 30.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAKM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OAKM股票是什么时候拆分的？

Oakmark U.S. Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.84和7.75%中可见。

日范围
30.69 30.87
年范围
26.94 30.87
前一天收盘价
30.84
开盘价
30.69
卖价
30.80
买价
31.10
最低价
30.69
最高价
30.87
交易量
175
日变化
-0.13%
月变化
0.98%
6个月变化
9.14%
年变化
7.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%