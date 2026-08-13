OAKM: Oakmark U.S. Large Cap ETF
今日OAKM汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点30.69和高点30.87进行交易。
关注Oakmark U.S. Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OAKM股票今天的价格是多少？
Oakmark U.S. Large Cap ETF股票今天的定价为30.80。它在30.69 - 30.87范围内交易，昨天的收盘价为30.84，交易量达到175。OAKM的实时价格图表显示了这些更新。
Oakmark U.S. Large Cap ETF股票是否支付股息？
Oakmark U.S. Large Cap ETF目前的价值为30.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.75%和USD。实时查看图表以跟踪OAKM走势。
如何购买OAKM股票？
您可以以30.80的当前价格购买Oakmark U.S. Large Cap ETF股票。订单通常设置在30.80或31.10附近，而175和0.36%显示市场活动。立即关注OAKM的实时图表更新。
如何投资OAKM股票？
投资Oakmark U.S. Large Cap ETF需要考虑年度范围26.94 - 30.87和当前价格30.80。许多人在以30.80或31.10下订单之前，会比较0.98%和。实时查看OAKM价格图表，了解每日变化。
Oakmark U.S. Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Oakmark U.S. Large Cap ETF的最高价格是30.87。在26.94 - 30.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oakmark U.S. Large Cap ETF的绩效。
Oakmark U.S. Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Oakmark U.S. Large Cap ETF（OAKM）的最低价格为26.94。将其与当前的30.80和26.94 - 30.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAKM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OAKM股票是什么时候拆分的？
Oakmark U.S. Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.84和7.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.84
- 开盘价
- 30.69
- 卖价
- 30.80
- 买价
- 31.10
- 最低价
- 30.69
- 最高价
- 30.87
- 交易量
- 175
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 0.98%
- 6个月变化
- 9.14%
- 年变化
- 7.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%