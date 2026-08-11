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NYM: AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF

24.89 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NYM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 24.89.

Следите за динамикой AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NYM сегодня?

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) сегодня оценивается на уровне 24.89. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 24.89, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NYM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF?

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF в настоящее время оценивается в 24.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.72% и USD. Отслеживайте движения NYM на графике в реальном времени.

Как купить акции NYM?

Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) по текущей цене 24.89. Ордера обычно размещаются около 24.89 или 25.19, тогда как 11 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NYM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NYM?

Инвестирование в AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 24.74 - 25.40 и текущей цены 24.89. Многие сравнивают 0.53% и -1.50% перед размещением ордеров на 24.89 или 25.19. Изучайте ежедневные изменения цены NYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF?

Самая высокая цена AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) за последний год составила 25.40. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 25.40, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF?

Самая низкая цена AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 24.89 и 24.74 - 25.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NYM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NYM?

В прошлом AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -0.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.86 24.89
Годовой диапазон
24.74 25.40
Предыдущее закрытие
24.89
Open
24.89
Bid
24.89
Ask
25.19
Low
24.86
High
24.89
Объем
11
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.53%
6-месячное изменение
-1.50%
Годовое изменение
-0.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%