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NYM: AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF
Курс NYM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 24.89.
Следите за динамикой AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NYM сегодня?
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) сегодня оценивается на уровне 24.89. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 24.89, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NYM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF?
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF в настоящее время оценивается в 24.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.72% и USD. Отслеживайте движения NYM на графике в реальном времени.
Как купить акции NYM?
Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) по текущей цене 24.89. Ордера обычно размещаются около 24.89 или 25.19, тогда как 11 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NYM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NYM?
Инвестирование в AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 24.74 - 25.40 и текущей цены 24.89. Многие сравнивают 0.53% и -1.50% перед размещением ордеров на 24.89 или 25.19. Изучайте ежедневные изменения цены NYM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF?
Самая высокая цена AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) за последний год составила 25.40. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 25.40, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF?
Самая низкая цена AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 24.89 и 24.74 - 25.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NYM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NYM?
В прошлом AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -0.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.89
- Open
- 24.89
- Bid
- 24.89
- Ask
- 25.19
- Low
- 24.86
- High
- 24.89
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.53%
- 6-месячное изменение
- -1.50%
- Годовое изменение
- -0.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%