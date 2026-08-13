NYM: AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF
今日NYM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.87和高点24.90进行交易。
关注AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NYM股票今天的价格是多少？
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票今天的定价为24.90。它在24.87 - 24.90范围内交易，昨天的收盘价为24.89，交易量达到13。NYM的实时价格图表显示了这些更新。
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票是否支付股息？
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF目前的价值为24.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪NYM走势。
如何购买NYM股票？
您可以以24.90的当前价格购买AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票。订单通常设置在24.90或25.20附近，而13和0.00%显示市场活动。立即关注NYM的实时图表更新。
如何投资NYM股票？
投资AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF需要考虑年度范围24.74 - 25.40和当前价格24.90。许多人在以24.90或25.20下订单之前，会比较0.57%和。实时查看NYM价格图表，了解每日变化。
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF的最高价格是25.40。在24.74 - 25.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF的绩效。
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票的最低价格是多少？
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF（NYM）的最低价格为24.74。将其与当前的24.90和24.74 - 25.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NYM股票是什么时候拆分的？
AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.89和-0.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.89
- 开盘价
- 24.90
- 卖价
- 24.90
- 买价
- 25.20
- 最低价
- 24.87
- 最高价
- 24.90
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- -1.46%
- 年变化
- -0.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%