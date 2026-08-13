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NYM: AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF

24.90 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NYM汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.87和高点24.90进行交易。

关注AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NYM股票今天的价格是多少？

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票今天的定价为24.90。它在24.87 - 24.90范围内交易，昨天的收盘价为24.89，交易量达到13。NYM的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票是否支付股息？

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF目前的价值为24.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪NYM走势。

如何购买NYM股票？

您可以以24.90的当前价格购买AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票。订单通常设置在24.90或25.20附近，而13和0.00%显示市场活动。立即关注NYM的实时图表更新。

如何投资NYM股票？

投资AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF需要考虑年度范围24.74 - 25.40和当前价格24.90。许多人在以24.90或25.20下订单之前，会比较0.57%和。实时查看NYM价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF的最高价格是25.40。在24.74 - 25.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票的最低价格是多少？

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF（NYM）的最低价格为24.74。将其与当前的24.90和24.74 - 25.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NYM股票是什么时候拆分的？

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.89和-0.68%中可见。

日范围
24.87 24.90
年范围
24.74 25.40
前一天收盘价
24.89
开盘价
24.90
卖价
24.90
买价
25.20
最低价
24.87
最高价
24.90
交易量
13
日变化
0.04%
月变化
0.57%
6个月变化
-1.46%
年变化
-0.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%