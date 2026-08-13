NYM股票今天的价格是多少？ AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票今天的定价为24.90。它在24.87 - 24.90范围内交易，昨天的收盘价为24.89，交易量达到13。NYM的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票是否支付股息？ AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF目前的价值为24.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪NYM走势。

如何购买NYM股票？ 您可以以24.90的当前价格购买AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票。订单通常设置在24.90或25.20附近，而13和0.00%显示市场活动。立即关注NYM的实时图表更新。

如何投资NYM股票？ 投资AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF需要考虑年度范围24.74 - 25.40和当前价格24.90。许多人在以24.90或25.20下订单之前，会比较0.57%和。实时查看NYM价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF的最高价格是25.40。在24.74 - 25.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF股票的最低价格是多少？ AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF（NYM）的最低价格为24.74。将其与当前的24.90和24.74 - 25.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。