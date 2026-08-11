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NWAX: New America Acquisition I Corp Class A

10.18 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NWAX за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.17, а максимальная — 10.18.

Следите за динамикой New America Acquisition I Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NWAX сегодня?

New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.17 - 10.18, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NWAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям New America Acquisition I Corp Class A?

New America Acquisition I Corp Class A в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения NWAX на графике в реальном времени.

Как купить акции NWAX?

Вы можете купить акции New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 5 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NWAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NWAX?

Инвестирование в New America Acquisition I Corp Class A предполагает учет годового диапазона 9.71 - 10.39 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают 0.39% и 1.29% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены NWAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции New America Acquisition I Corp Class A?

Самая высокая цена New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) за последний год составила 10.39. Акции заметно колебались в пределах 9.71 - 10.39, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New America Acquisition I Corp Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции New America Acquisition I Corp Class A?

Самая низкая цена New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) за год составила 9.71. Сравнение с текущими 10.18 и 9.71 - 10.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NWAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NWAX?

В прошлом New America Acquisition I Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и -0.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.17 10.18
Годовой диапазон
9.71 10.39
Предыдущее закрытие
10.17
Open
10.17
Bid
10.18
Ask
10.48
Low
10.17
High
10.18
Объем
5
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
1.29%
Годовое изменение
-0.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%