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NWAX: New America Acquisition I Corp Class A
Курс NWAX за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.17, а максимальная — 10.18.
Следите за динамикой New America Acquisition I Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NWAX сегодня?
New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.17 - 10.18, вчерашнее закрытие составило 10.17, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NWAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям New America Acquisition I Corp Class A?
New America Acquisition I Corp Class A в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.97% и USD. Отслеживайте движения NWAX на графике в реальном времени.
Как купить акции NWAX?
Вы можете купить акции New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 5 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NWAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NWAX?
Инвестирование в New America Acquisition I Corp Class A предполагает учет годового диапазона 9.71 - 10.39 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают 0.39% и 1.29% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены NWAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции New America Acquisition I Corp Class A?
Самая высокая цена New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) за последний год составила 10.39. Акции заметно колебались в пределах 9.71 - 10.39, сравнение с 10.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New America Acquisition I Corp Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции New America Acquisition I Corp Class A?
Самая низкая цена New America Acquisition I Corp Class A (NWAX) за год составила 9.71. Сравнение с текущими 10.18 и 9.71 - 10.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NWAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NWAX?
В прошлом New America Acquisition I Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.17 и -0.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.17
- Open
- 10.17
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.17
- High
- 10.18
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- 1.29%
- Годовое изменение
- -0.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%