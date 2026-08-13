NWAX: New America Acquisition I Corp Class A
今日NWAX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.18和高点10.18进行交易。
关注New America Acquisition I Corp Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
NWAX股票今天的价格是多少？
New America Acquisition I Corp Class A股票今天的定价为10.18。它在10.18 - 10.18范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到2。NWAX的实时价格图表显示了这些更新。
New America Acquisition I Corp Class A股票是否支付股息？
New America Acquisition I Corp Class A目前的价值为10.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.97%和USD。实时查看图表以跟踪NWAX走势。
如何购买NWAX股票？
您可以以10.18的当前价格购买New America Acquisition I Corp Class A股票。订单通常设置在10.18或10.48附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注NWAX的实时图表更新。
如何投资NWAX股票？
投资New America Acquisition I Corp Class A需要考虑年度范围9.71 - 10.39和当前价格10.18。许多人在以10.18或10.48下订单之前，会比较0.39%和。实时查看NWAX价格图表，了解每日变化。
New America Acquisition I Corp Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，New America Acquisition I Corp Class A的最高价格是10.39。在9.71 - 10.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪New America Acquisition I Corp Class A的绩效。
New America Acquisition I Corp Class A股票的最低价格是多少？
New America Acquisition I Corp Class A（NWAX）的最低价格为9.71。将其与当前的10.18和9.71 - 10.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NWAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NWAX股票是什么时候拆分的？
New America Acquisition I Corp Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和-0.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.18
- 开盘价
- 10.18
- 卖价
- 10.18
- 买价
- 10.48
- 最低价
- 10.18
- 最高价
- 10.18
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.39%
- 6个月变化
- 1.29%
- 年变化
- -0.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%