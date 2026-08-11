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NVYY: GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
Курс NVYY за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.12, а максимальная — 12.19.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVYY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) сегодня оценивается на уровне 12.14. Инструмент торгуется в пределах 12.12 - 12.19, вчерашнее закрытие составило 12.18, а торговый объем достиг 94. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF?
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF в настоящее время оценивается в 12.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.42% и USD. Отслеживайте движения NVYY на графике в реальном времени.
Как купить акции NVYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) по текущей цене 12.14. Ордера обычно размещаются около 12.14 или 12.44, тогда как 94 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF предполагает учет годового диапазона 12.05 - 17.19 и текущей цены 12.14. Многие сравнивают 0.00% и -22.63% перед размещением ордеров на 12.14 или 12.44. Изучайте ежедневные изменения цены NVYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) за последний год составила 17.19. Акции заметно колебались в пределах 12.05 - 17.19, сравнение с 12.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) за год составила 12.05. Сравнение с текущими 12.14 и 12.05 - 17.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVYY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.18 и -28.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.18
- Open
- 12.17
- Bid
- 12.14
- Ask
- 12.44
- Low
- 12.12
- High
- 12.19
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -22.63%
- Годовое изменение
- -28.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%