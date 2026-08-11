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NVYY: GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

12.14 USD 0.04 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVYY за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.12, а максимальная — 12.19.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVYY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) сегодня оценивается на уровне 12.14. Инструмент торгуется в пределах 12.12 - 12.19, вчерашнее закрытие составило 12.18, а торговый объем достиг 94. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF?

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF в настоящее время оценивается в 12.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.42% и USD. Отслеживайте движения NVYY на графике в реальном времени.

Как купить акции NVYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) по текущей цене 12.14. Ордера обычно размещаются около 12.14 или 12.44, тогда как 94 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF предполагает учет годового диапазона 12.05 - 17.19 и текущей цены 12.14. Многие сравнивают 0.00% и -22.63% перед размещением ордеров на 12.14 или 12.44. Изучайте ежедневные изменения цены NVYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) за последний год составила 17.19. Акции заметно колебались в пределах 12.05 - 17.19, сравнение с 12.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) за год составила 12.05. Сравнение с текущими 12.14 и 12.05 - 17.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVYY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.18 и -28.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.12 12.19
Годовой диапазон
12.05 17.19
Предыдущее закрытие
12.18
Open
12.17
Bid
12.14
Ask
12.44
Low
12.12
High
12.19
Объем
94
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-22.63%
Годовое изменение
-28.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%