NVYY: GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
今日NVYY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.14和高点12.21进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NVYY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票今天的定价为12.14。它在12.14 - 12.21范围内交易，昨天的收盘价为12.14，交易量达到39。NVYY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF目前的价值为12.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.42%和USD。实时查看图表以跟踪NVYY走势。
如何购买NVYY股票？
您可以以12.14的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票。订单通常设置在12.14或12.44附近，而39和-0.57%显示市场活动。立即关注NVYY的实时图表更新。
如何投资NVYY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF需要考虑年度范围12.05 - 17.19和当前价格12.14。许多人在以12.14或12.44下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NVYY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF的最高价格是17.19。在12.05 - 17.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF（NVYY）的最低价格为12.05。将其与当前的12.14和12.05 - 17.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVYY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.14和-28.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.14
- 开盘价
- 12.21
- 卖价
- 12.14
- 买价
- 12.44
- 最低价
- 12.14
- 最高价
- 12.21
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -22.63%
- 年变化
- -28.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%