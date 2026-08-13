NVYY股票今天的价格是多少？ GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票今天的定价为12.14。它在12.14 - 12.21范围内交易，昨天的收盘价为12.14，交易量达到39。NVYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票是否支付股息？ GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF目前的价值为12.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.42%和USD。实时查看图表以跟踪NVYY走势。

如何购买NVYY股票？ 您可以以12.14的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票。订单通常设置在12.14或12.44附近，而39和-0.57%显示市场活动。立即关注NVYY的实时图表更新。

如何投资NVYY股票？ 投资GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF需要考虑年度范围12.05 - 17.19和当前价格12.14。许多人在以12.14或12.44下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NVYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF的最高价格是17.19。在12.05 - 17.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF（NVYY）的最低价格为12.05。将其与当前的12.14和12.05 - 17.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。