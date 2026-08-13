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NVYY: GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

12.14 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVYY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.14和高点12.21进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票今天的定价为12.14。它在12.14 - 12.21范围内交易，昨天的收盘价为12.14，交易量达到39。NVYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF目前的价值为12.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.42%和USD。实时查看图表以跟踪NVYY走势。

如何购买NVYY股票？

您可以以12.14的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票。订单通常设置在12.14或12.44附近，而39和-0.57%显示市场活动。立即关注NVYY的实时图表更新。

如何投资NVYY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF需要考虑年度范围12.05 - 17.19和当前价格12.14。许多人在以12.14或12.44下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NVYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF的最高价格是17.19。在12.05 - 17.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF（NVYY）的最低价格为12.05。将其与当前的12.14和12.05 - 17.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.14和-28.42%中可见。

日范围
12.14 12.21
年范围
12.05 17.19
前一天收盘价
12.14
开盘价
12.21
卖价
12.14
买价
12.44
最低价
12.14
最高价
12.21
交易量
39
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
-22.63%
年变化
-28.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%