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NVOH: Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged
Курс NVOH за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.42, а максимальная — 25.66.
Следите за динамикой Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVOH сегодня?
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) сегодня оценивается на уровне 25.66. Инструмент торгуется в пределах 25.42 - 25.66, вчерашнее закрытие составило 25.33, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVOH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged?
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged в настоящее время оценивается в 25.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.25% и USD. Отслеживайте движения NVOH на графике в реальном времени.
Как купить акции NVOH?
Вы можете купить акции Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) по текущей цене 25.66. Ордера обычно размещаются около 25.66 или 25.96, тогда как 4 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVOH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVOH?
Инвестирование в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged предполагает учет годового диапазона 19.76 - 28.01 и текущей цены 25.66. Многие сравнивают -0.50% и 27.79% перед размещением ордеров на 25.66 или 25.96. Изучайте ежедневные изменения цены NVOH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged?
Самая высокая цена Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) за последний год составила 28.01. Акции заметно колебались в пределах 19.76 - 28.01, сравнение с 25.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged?
Самая низкая цена Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) за год составила 19.76. Сравнение с текущими 25.66 и 19.76 - 28.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVOH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVOH?
В прошлом Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.33 и -2.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.33
- Open
- 25.45
- Bid
- 25.66
- Ask
- 25.96
- Low
- 25.42
- High
- 25.66
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- 27.79%
- Годовое изменение
- -2.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%