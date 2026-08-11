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NVOH: Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged

25.66 USD 0.33 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVOH за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.42, а максимальная — 25.66.

Следите за динамикой Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVOH сегодня?

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) сегодня оценивается на уровне 25.66. Инструмент торгуется в пределах 25.42 - 25.66, вчерашнее закрытие составило 25.33, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVOH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged?

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged в настоящее время оценивается в 25.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.25% и USD. Отслеживайте движения NVOH на графике в реальном времени.

Как купить акции NVOH?

Вы можете купить акции Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) по текущей цене 25.66. Ордера обычно размещаются около 25.66 или 25.96, тогда как 4 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVOH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVOH?

Инвестирование в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged предполагает учет годового диапазона 19.76 - 28.01 и текущей цены 25.66. Многие сравнивают -0.50% и 27.79% перед размещением ордеров на 25.66 или 25.96. Изучайте ежедневные изменения цены NVOH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged?

Самая высокая цена Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) за последний год составила 28.01. Акции заметно колебались в пределах 19.76 - 28.01, сравнение с 25.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged?

Самая низкая цена Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged (NVOH) за год составила 19.76. Сравнение с текущими 25.66 и 19.76 - 28.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVOH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVOH?

В прошлом Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.33 и -2.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.42 25.66
Годовой диапазон
19.76 28.01
Предыдущее закрытие
25.33
Open
25.45
Bid
25.66
Ask
25.96
Low
25.42
High
25.66
Объем
4
Дневное изменение
1.30%
Месячное изменение
-0.50%
6-месячное изменение
27.79%
Годовое изменение
-2.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%