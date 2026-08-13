NVOH股票今天的价格是多少？ Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票今天的定价为25.51。它在25.51 - 25.66范围内交易，昨天的收盘价为25.66，交易量达到3。NVOH的实时价格图表显示了这些更新。

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票是否支付股息？ Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged目前的价值为25.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.82%和USD。实时查看图表以跟踪NVOH走势。

如何购买NVOH股票？ 您可以以25.51的当前价格购买Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票。订单通常设置在25.51或25.81附近，而3和-0.58%显示市场活动。立即关注NVOH的实时图表更新。

如何投资NVOH股票？ 投资Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged需要考虑年度范围19.76 - 28.01和当前价格25.51。许多人在以25.51或25.81下订单之前，会比较-1.09%和。实时查看NVOH价格图表，了解每日变化。

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged的最高价格是28.01。在19.76 - 28.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged的绩效。

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票的最低价格是多少？ Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged（NVOH）的最低价格为19.76。将其与当前的25.51和19.76 - 28.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVOH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。