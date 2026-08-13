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NVOH: Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged

25.51 USD 0.15 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVOH汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点25.51和高点25.66进行交易。

关注Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVOH股票今天的价格是多少？

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票今天的定价为25.51。它在25.51 - 25.66范围内交易，昨天的收盘价为25.66，交易量达到3。NVOH的实时价格图表显示了这些更新。

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票是否支付股息？

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged目前的价值为25.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.82%和USD。实时查看图表以跟踪NVOH走势。

如何购买NVOH股票？

您可以以25.51的当前价格购买Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票。订单通常设置在25.51或25.81附近，而3和-0.58%显示市场活动。立即关注NVOH的实时图表更新。

如何投资NVOH股票？

投资Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged需要考虑年度范围19.76 - 28.01和当前价格25.51。许多人在以25.51或25.81下订单之前，会比较-1.09%和。实时查看NVOH价格图表，了解每日变化。

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged的最高价格是28.01。在19.76 - 28.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged的绩效。

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票的最低价格是多少？

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged（NVOH）的最低价格为19.76。将其与当前的25.51和19.76 - 28.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVOH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVOH股票是什么时候拆分的？

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.66和-2.82%中可见。

日范围
25.51 25.66
年范围
19.76 28.01
前一天收盘价
25.66
开盘价
25.66
卖价
25.51
买价
25.81
最低价
25.51
最高价
25.66
交易量
3
日变化
-0.58%
月变化
-1.09%
6个月变化
27.04%
年变化
-2.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%