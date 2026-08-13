NVOH: Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged
今日NVOH汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点25.51和高点25.66进行交易。
关注Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVOH股票今天的价格是多少？
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票今天的定价为25.51。它在25.51 - 25.66范围内交易，昨天的收盘价为25.66，交易量达到3。NVOH的实时价格图表显示了这些更新。
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票是否支付股息？
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged目前的价值为25.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.82%和USD。实时查看图表以跟踪NVOH走势。
如何购买NVOH股票？
您可以以25.51的当前价格购买Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票。订单通常设置在25.51或25.81附近，而3和-0.58%显示市场活动。立即关注NVOH的实时图表更新。
如何投资NVOH股票？
投资Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged需要考虑年度范围19.76 - 28.01和当前价格25.51。许多人在以25.51或25.81下订单之前，会比较-1.09%和。实时查看NVOH价格图表，了解每日变化。
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged的最高价格是28.01。在19.76 - 28.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged的绩效。
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged股票的最低价格是多少？
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged（NVOH）的最低价格为19.76。将其与当前的25.51和19.76 - 28.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVOH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVOH股票是什么时候拆分的？
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.66和-2.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.66
- 开盘价
- 25.66
- 卖价
- 25.51
- 买价
- 25.81
- 最低价
- 25.51
- 最高价
- 25.66
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- -1.09%
- 6个月变化
- 27.04%
- 年变化
- -2.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%