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NVIT: YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF

50.98 USD 0.43 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVIT за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.73, а максимальная — 51.50.

Следите за динамикой YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVIT сегодня?

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) сегодня оценивается на уровне 50.98. Инструмент торгуется в пределах 50.73 - 51.50, вчерашнее закрытие составило 51.41, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF?

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF в настоящее время оценивается в 50.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.09% и USD. Отслеживайте движения NVIT на графике в реальном времени.

Как купить акции NVIT?

Вы можете купить акции YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) по текущей цене 50.98. Ордера обычно размещаются около 50.98 или 51.28, тогда как 29 и -1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVIT?

Инвестирование в YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF предполагает учет годового диапазона 44.20 - 56.25 и текущей цены 50.98. Многие сравнивают 6.39% и 6.72% перед размещением ордеров на 50.98 или 51.28. Изучайте ежедневные изменения цены NVIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF?

Самая высокая цена YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) за последний год составила 56.25. Акции заметно колебались в пределах 44.20 - 56.25, сравнение с 51.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF?

Самая низкая цена YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) за год составила 44.20. Сравнение с текущими 50.98 и 44.20 - 56.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVIT?

В прошлом YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.41 и 3.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.73 51.50
Годовой диапазон
44.20 56.25
Предыдущее закрытие
51.41
Open
51.50
Bid
50.98
Ask
51.28
Low
50.73
High
51.50
Объем
29
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
6.39%
6-месячное изменение
6.72%
Годовое изменение
3.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%