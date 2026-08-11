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NVIT: YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF
Курс NVIT за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.73, а максимальная — 51.50.
Следите за динамикой YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVIT сегодня?
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) сегодня оценивается на уровне 50.98. Инструмент торгуется в пределах 50.73 - 51.50, вчерашнее закрытие составило 51.41, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF?
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF в настоящее время оценивается в 50.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.09% и USD. Отслеживайте движения NVIT на графике в реальном времени.
Как купить акции NVIT?
Вы можете купить акции YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) по текущей цене 50.98. Ордера обычно размещаются около 50.98 или 51.28, тогда как 29 и -1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVIT?
Инвестирование в YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF предполагает учет годового диапазона 44.20 - 56.25 и текущей цены 50.98. Многие сравнивают 6.39% и 6.72% перед размещением ордеров на 50.98 или 51.28. Изучайте ежедневные изменения цены NVIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF?
Самая высокая цена YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) за последний год составила 56.25. Акции заметно колебались в пределах 44.20 - 56.25, сравнение с 51.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF?
Самая низкая цена YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) за год составила 44.20. Сравнение с текущими 50.98 и 44.20 - 56.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVIT?
В прошлом YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.41 и 3.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.41
- Open
- 51.50
- Bid
- 50.98
- Ask
- 51.28
- Low
- 50.73
- High
- 51.50
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 6.39%
- 6-месячное изменение
- 6.72%
- Годовое изменение
- 3.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%