NVIT: YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF
今日NVIT汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点50.38和高点50.78进行交易。
关注YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NVIT股票今天的价格是多少？
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票今天的定价为50.38。它在50.38 - 50.78范围内交易，昨天的收盘价为50.98，交易量达到6。NVIT的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票是否支付股息？
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF目前的价值为50.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.88%和USD。实时查看图表以跟踪NVIT走势。
如何购买NVIT股票？
您可以以50.38的当前价格购买YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票。订单通常设置在50.38或50.68附近，而6和-0.79%显示市场活动。立即关注NVIT的实时图表更新。
如何投资NVIT股票？
投资YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF需要考虑年度范围44.20 - 56.25和当前价格50.38。许多人在以50.38或50.68下订单之前，会比较5.13%和。实时查看NVIT价格图表，了解每日变化。
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF的最高价格是56.25。在44.20 - 56.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF的绩效。
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF（NVIT）的最低价格为44.20。将其与当前的50.38和44.20 - 56.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVIT股票是什么时候拆分的？
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.98和1.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.98
- 开盘价
- 50.78
- 卖价
- 50.38
- 买价
- 50.68
- 最低价
- 50.38
- 最高价
- 50.78
- 交易量
- 6
- 日变化
- -1.18%
- 月变化
- 5.13%
- 6个月变化
- 5.47%
- 年变化
- 1.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%