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NVIT: YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF

50.38 USD 0.60 (1.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVIT汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点50.38和高点50.78进行交易。

关注YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVIT股票今天的价格是多少？

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票今天的定价为50.38。它在50.38 - 50.78范围内交易，昨天的收盘价为50.98，交易量达到6。NVIT的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票是否支付股息？

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF目前的价值为50.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.88%和USD。实时查看图表以跟踪NVIT走势。

如何购买NVIT股票？

您可以以50.38的当前价格购买YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票。订单通常设置在50.38或50.68附近，而6和-0.79%显示市场活动。立即关注NVIT的实时图表更新。

如何投资NVIT股票？

投资YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF需要考虑年度范围44.20 - 56.25和当前价格50.38。许多人在以50.38或50.68下订单之前，会比较5.13%和。实时查看NVIT价格图表，了解每日变化。

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF的最高价格是56.25。在44.20 - 56.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF的绩效。

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF（NVIT）的最低价格为44.20。将其与当前的50.38和44.20 - 56.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVIT股票是什么时候拆分的？

YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.98和1.88%中可见。

日范围
50.38 50.78
年范围
44.20 56.25
前一天收盘价
50.98
开盘价
50.78
卖价
50.38
买价
50.68
最低价
50.38
最高价
50.78
交易量
6
日变化
-1.18%
月变化
5.13%
6个月变化
5.47%
年变化
1.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%