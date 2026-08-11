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NVII: REX NVDA Growth & Income ETF

24.73 USD 0.62 (2.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVII за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.65, а максимальная — 25.40.

Следите за динамикой REX NVDA Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVII сегодня?

REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) сегодня оценивается на уровне 24.73. Инструмент торгуется в пределах 24.65 - 25.40, вчерашнее закрытие составило 25.35, а торговый объем достиг 133. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX NVDA Growth & Income ETF?

REX NVDA Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 24.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.06% и USD. Отслеживайте движения NVII на графике в реальном времени.

Как купить акции NVII?

Вы можете купить акции REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) по текущей цене 24.73. Ордера обычно размещаются около 24.73 или 25.03, тогда как 133 и -2.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVII?

Инвестирование в REX NVDA Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.00 - 34.58 и текущей цены 24.73. Многие сравнивают 6.46% и 0.28% перед размещением ордеров на 24.73 или 25.03. Изучайте ежедневные изменения цены NVII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX NVDA Growth & Income ETF?

Самая высокая цена REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) за последний год составила 34.58. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 34.58, сравнение с 25.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX NVDA Growth & Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX NVDA Growth & Income ETF?

Самая низкая цена REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 24.73 и 22.00 - 34.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVII?

В прошлом REX NVDA Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.35 и -18.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.65 25.40
Годовой диапазон
22.00 34.58
Предыдущее закрытие
25.35
Open
25.37
Bid
24.73
Ask
25.03
Low
24.65
High
25.40
Объем
133
Дневное изменение
-2.45%
Месячное изменение
6.46%
6-месячное изменение
0.28%
Годовое изменение
-18.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%