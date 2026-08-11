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NVII: REX NVDA Growth & Income ETF
Курс NVII за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.65, а максимальная — 25.40.
Следите за динамикой REX NVDA Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVII сегодня?
REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) сегодня оценивается на уровне 24.73. Инструмент торгуется в пределах 24.65 - 25.40, вчерашнее закрытие составило 25.35, а торговый объем достиг 133. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX NVDA Growth & Income ETF?
REX NVDA Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 24.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.06% и USD. Отслеживайте движения NVII на графике в реальном времени.
Как купить акции NVII?
Вы можете купить акции REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) по текущей цене 24.73. Ордера обычно размещаются около 24.73 или 25.03, тогда как 133 и -2.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVII?
Инвестирование в REX NVDA Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.00 - 34.58 и текущей цены 24.73. Многие сравнивают 6.46% и 0.28% перед размещением ордеров на 24.73 или 25.03. Изучайте ежедневные изменения цены NVII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX NVDA Growth & Income ETF?
Самая высокая цена REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) за последний год составила 34.58. Акции заметно колебались в пределах 22.00 - 34.58, сравнение с 25.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX NVDA Growth & Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX NVDA Growth & Income ETF?
Самая низкая цена REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) за год составила 22.00. Сравнение с текущими 24.73 и 22.00 - 34.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVII?
В прошлом REX NVDA Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.35 и -18.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.35
- Open
- 25.37
- Bid
- 24.73
- Ask
- 25.03
- Low
- 24.65
- High
- 25.40
- Объем
- 133
- Дневное изменение
- -2.45%
- Месячное изменение
- 6.46%
- 6-месячное изменение
- 0.28%
- Годовое изменение
- -18.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%