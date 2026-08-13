NVII: REX NVDA Growth & Income ETF
今日NVII汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点24.39和高点25.01进行交易。
关注REX NVDA Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVII股票今天的价格是多少？
REX NVDA Growth & Income ETF股票今天的定价为24.47。它在24.39 - 25.01范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到106。NVII的实时价格图表显示了这些更新。
REX NVDA Growth & Income ETF股票是否支付股息？
REX NVDA Growth & Income ETF目前的价值为24.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.92%和USD。实时查看图表以跟踪NVII走势。
如何购买NVII股票？
您可以以24.47的当前价格购买REX NVDA Growth & Income ETF股票。订单通常设置在24.47或24.77附近，而106和-2.16%显示市场活动。立即关注NVII的实时图表更新。
如何投资NVII股票？
投资REX NVDA Growth & Income ETF需要考虑年度范围22.00 - 34.58和当前价格24.47。许多人在以24.47或24.77下订单之前，会比较5.34%和。实时查看NVII价格图表，了解每日变化。
REX NVDA Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX NVDA Growth & Income ETF的最高价格是34.58。在22.00 - 34.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX NVDA Growth & Income ETF的绩效。
REX NVDA Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？
REX NVDA Growth & Income ETF（NVII）的最低价格为22.00。将其与当前的24.47和22.00 - 34.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVII股票是什么时候拆分的？
REX NVDA Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.73和-18.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.73
- 开盘价
- 25.01
- 卖价
- 24.47
- 买价
- 24.77
- 最低价
- 24.39
- 最高价
- 25.01
- 交易量
- 106
- 日变化
- -1.05%
- 月变化
- 5.34%
- 6个月变化
- -0.77%
- 年变化
- -18.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%