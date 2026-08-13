NVII股票今天的价格是多少？ REX NVDA Growth & Income ETF股票今天的定价为24.47。它在24.39 - 25.01范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到106。NVII的实时价格图表显示了这些更新。

REX NVDA Growth & Income ETF股票是否支付股息？ REX NVDA Growth & Income ETF目前的价值为24.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.92%和USD。实时查看图表以跟踪NVII走势。

如何购买NVII股票？ 您可以以24.47的当前价格购买REX NVDA Growth & Income ETF股票。订单通常设置在24.47或24.77附近，而106和-2.16%显示市场活动。立即关注NVII的实时图表更新。

如何投资NVII股票？ 投资REX NVDA Growth & Income ETF需要考虑年度范围22.00 - 34.58和当前价格24.47。许多人在以24.47或24.77下订单之前，会比较5.34%和。实时查看NVII价格图表，了解每日变化。

REX NVDA Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，REX NVDA Growth & Income ETF的最高价格是34.58。在22.00 - 34.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX NVDA Growth & Income ETF的绩效。

REX NVDA Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？ REX NVDA Growth & Income ETF（NVII）的最低价格为22.00。将其与当前的24.47和22.00 - 34.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。