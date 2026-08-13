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NVII: REX NVDA Growth & Income ETF

24.47 USD 0.26 (1.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVII汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点24.39和高点25.01进行交易。

关注REX NVDA Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVII股票今天的价格是多少？

REX NVDA Growth & Income ETF股票今天的定价为24.47。它在24.39 - 25.01范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到106。NVII的实时价格图表显示了这些更新。

REX NVDA Growth & Income ETF股票是否支付股息？

REX NVDA Growth & Income ETF目前的价值为24.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.92%和USD。实时查看图表以跟踪NVII走势。

如何购买NVII股票？

您可以以24.47的当前价格购买REX NVDA Growth & Income ETF股票。订单通常设置在24.47或24.77附近，而106和-2.16%显示市场活动。立即关注NVII的实时图表更新。

如何投资NVII股票？

投资REX NVDA Growth & Income ETF需要考虑年度范围22.00 - 34.58和当前价格24.47。许多人在以24.47或24.77下订单之前，会比较5.34%和。实时查看NVII价格图表，了解每日变化。

REX NVDA Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX NVDA Growth & Income ETF的最高价格是34.58。在22.00 - 34.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX NVDA Growth & Income ETF的绩效。

REX NVDA Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？

REX NVDA Growth & Income ETF（NVII）的最低价格为22.00。将其与当前的24.47和22.00 - 34.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVII股票是什么时候拆分的？

REX NVDA Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.73和-18.92%中可见。

日范围
24.39 25.01
年范围
22.00 34.58
前一天收盘价
24.73
开盘价
25.01
卖价
24.47
买价
24.77
最低价
24.39
最高价
25.01
交易量
106
日变化
-1.05%
月变化
5.34%
6个月变化
-0.77%
年变化
-18.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%