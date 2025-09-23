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NVG: Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

12.44 USD 0.05 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVG за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.44, а максимальная — 12.53.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVG сегодня?

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) сегодня оценивается на уровне 12.44. Инструмент торгуется в пределах 12.44 - 12.53, вчерашнее закрытие составило 12.49, а торговый объем достиг 484. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund в настоящее время оценивается в 12.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.07% и USD. Отслеживайте движения NVG на графике в реальном времени.

Как купить акции NVG?

Вы можете купить акции Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) по текущей цене 12.44. Ордера обычно размещаются около 12.44 или 12.74, тогда как 484 и -0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVG?

Инвестирование в Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.78 - 13.58 и текущей цены 12.44. Многие сравнивают 0.08% и -6.33% перед размещением ордеров на 12.44 или 12.74. Изучайте ежедневные изменения цены NVG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) за последний год составила 13.58. Акции заметно колебались в пределах 11.78 - 13.58, сравнение с 12.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) за год составила 11.78. Сравнение с текущими 12.44 и 11.78 - 13.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVG?

В прошлом Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.49 и 5.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.44 12.53
Годовой диапазон
11.78 13.58
Предыдущее закрытие
12.49
Open
12.52
Bid
12.44
Ask
12.74
Low
12.44
High
12.53
Объем
484
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-6.33%
Годовое изменение
5.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%