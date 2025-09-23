- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVG: Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
Курс NVG за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.44, а максимальная — 12.53.
Следите за динамикой Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVG
- MQY: Yield, Cost And Portfolio Analysis After Q2 2026 (NYSE:MQY)
- A Pair Trade Opportunity By Nuveen Municipal Credit Income Funds (NYSE:NVG)
- XMPT: Monthly Payout From Underlying Muni CEFs But Not Attractively Priced (BATS:XMPT)
- NVG CEF: Flirting With A Premium Limits Current Appeal (NYSE:NVG)
- Nuveen AMT Free Municipal Credit Income stock hits 52-week high at $12.98
- XMPT: Discounted Muni CEF Exposure Providing Significant Diversification (BATS:XMPT)
- NVG: Tax Efficiency And High Yield In Municipal Bonds (NYSE:NVG)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVG сегодня?
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) сегодня оценивается на уровне 12.44. Инструмент торгуется в пределах 12.44 - 12.53, вчерашнее закрытие составило 12.49, а торговый объем достиг 484. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund в настоящее время оценивается в 12.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.07% и USD. Отслеживайте движения NVG на графике в реальном времени.
Как купить акции NVG?
Вы можете купить акции Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) по текущей цене 12.44. Ордера обычно размещаются около 12.44 или 12.74, тогда как 484 и -0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVG?
Инвестирование в Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.78 - 13.58 и текущей цены 12.44. Многие сравнивают 0.08% и -6.33% перед размещением ордеров на 12.44 или 12.74. Изучайте ежедневные изменения цены NVG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) за последний год составила 13.58. Акции заметно колебались в пределах 11.78 - 13.58, сравнение с 12.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) за год составила 11.78. Сравнение с текущими 12.44 и 11.78 - 13.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVG?
В прошлом Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.49 и 5.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.49
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.44
- Ask
- 12.74
- Low
- 12.44
- High
- 12.53
- Объем
- 484
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -6.33%
- Годовое изменение
- 5.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%