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NVG: Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

12.42 USD 0.02 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVG汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点12.40和高点12.49进行交易。

关注Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVG新闻

常见问题解答

NVG股票今天的价格是多少？

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票今天的定价为12.42。它在12.40 - 12.49范围内交易，昨天的收盘价为12.44，交易量达到519。NVG的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票是否支付股息？

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund目前的价值为12.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪NVG走势。

如何购买NVG股票？

您可以以12.42的当前价格购买Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票。订单通常设置在12.42或12.72附近，而519和-0.56%显示市场活动。立即关注NVG的实时图表更新。

如何投资NVG股票？

投资Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund需要考虑年度范围11.78 - 13.58和当前价格12.42。许多人在以12.42或12.72下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看NVG价格图表，了解每日变化。

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund的最高价格是13.58。在11.78 - 13.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund的绩效。

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund（NVG）的最低价格为11.78。将其与当前的12.42和11.78 - 13.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVG股票是什么时候拆分的？

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.44和4.90%中可见。

日范围
12.40 12.49
年范围
11.78 13.58
前一天收盘价
12.44
开盘价
12.49
卖价
12.42
买价
12.72
最低价
12.40
最高价
12.49
交易量
519
日变化
-0.16%
月变化
-0.08%
6个月变化
-6.48%
年变化
4.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%