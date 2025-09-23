NVG: Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
今日NVG汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点12.40和高点12.49进行交易。
关注Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NVG新闻
- MQY: Yield, Cost And Portfolio Analysis After Q2 2026 (NYSE:MQY)
- A Pair Trade Opportunity By Nuveen Municipal Credit Income Funds (NYSE:NVG)
- XMPT: Monthly Payout From Underlying Muni CEFs But Not Attractively Priced (BATS:XMPT)
- NVG CEF: Flirting With A Premium Limits Current Appeal (NYSE:NVG)
- Nuveen AMT Free Municipal Credit Income stock hits 52-week high at $12.98
- XMPT: Discounted Muni CEF Exposure Providing Significant Diversification (BATS:XMPT)
- NVG: Tax Efficiency And High Yield In Municipal Bonds (NYSE:NVG)
常见问题解答
NVG股票今天的价格是多少？
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票今天的定价为12.42。它在12.40 - 12.49范围内交易，昨天的收盘价为12.44，交易量达到519。NVG的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund目前的价值为12.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪NVG走势。
如何购买NVG股票？
您可以以12.42的当前价格购买Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票。订单通常设置在12.42或12.72附近，而519和-0.56%显示市场活动。立即关注NVG的实时图表更新。
如何投资NVG股票？
投资Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund需要考虑年度范围11.78 - 13.58和当前价格12.42。许多人在以12.42或12.72下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看NVG价格图表，了解每日变化。
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund的最高价格是13.58。在11.78 - 13.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund的绩效。
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund（NVG）的最低价格为11.78。将其与当前的12.42和11.78 - 13.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVG股票是什么时候拆分的？
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.44和4.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.44
- 开盘价
- 12.49
- 卖价
- 12.42
- 买价
- 12.72
- 最低价
- 12.40
- 最高价
- 12.49
- 交易量
- 519
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- -0.08%
- 6个月变化
- -6.48%
- 年变化
- 4.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%