КотировкиРазделы
Валюты / NVDW
Назад в Рынок акций США

NVDW: Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF

37.33 USD 1.52 (3.91%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVDW за сегодня изменился на -3.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.18, а максимальная — 38.56.

Следите за динамикой Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVDW сегодня?

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) сегодня оценивается на уровне 37.33. Инструмент торгуется в пределах 37.18 - 38.56, вчерашнее закрытие составило 38.85, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF?

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF в настоящее время оценивается в 37.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.88% и USD. Отслеживайте движения NVDW на графике в реальном времени.

Как купить акции NVDW?

Вы можете купить акции Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) по текущей цене 37.33. Ордера обычно размещаются около 37.33 или 37.63, тогда как 69 и -2.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVDW?

Инвестирование в Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF предполагает учет годового диапазона 31.77 - 53.76 и текущей цены 37.33. Многие сравнивают 10.57% и 5.39% перед размещением ордеров на 37.33 или 37.63. Изучайте ежедневные изменения цены NVDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF?

Самая высокая цена Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) за последний год составила 53.76. Акции заметно колебались в пределах 31.77 - 53.76, сравнение с 38.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF?

Самая низкая цена Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) за год составила 31.77. Сравнение с текущими 37.33 и 31.77 - 53.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVDW?

В прошлом Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.85 и -18.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.18 38.56
Годовой диапазон
31.77 53.76
Предыдущее закрытие
38.85
Open
38.40
Bid
37.33
Ask
37.63
Low
37.18
High
38.56
Объем
69
Дневное изменение
-3.91%
Месячное изменение
10.57%
6-месячное изменение
5.39%
Годовое изменение
-18.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%