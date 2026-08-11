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NVDW: Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF
Курс NVDW за сегодня изменился на -3.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.18, а максимальная — 38.56.
Следите за динамикой Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVDW сегодня?
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) сегодня оценивается на уровне 37.33. Инструмент торгуется в пределах 37.18 - 38.56, вчерашнее закрытие составило 38.85, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF?
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF в настоящее время оценивается в 37.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.88% и USD. Отслеживайте движения NVDW на графике в реальном времени.
Как купить акции NVDW?
Вы можете купить акции Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) по текущей цене 37.33. Ордера обычно размещаются около 37.33 или 37.63, тогда как 69 и -2.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVDW?
Инвестирование в Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF предполагает учет годового диапазона 31.77 - 53.76 и текущей цены 37.33. Многие сравнивают 10.57% и 5.39% перед размещением ордеров на 37.33 или 37.63. Изучайте ежедневные изменения цены NVDW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF?
Самая высокая цена Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) за последний год составила 53.76. Акции заметно колебались в пределах 31.77 - 53.76, сравнение с 38.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF?
Самая низкая цена Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF (NVDW) за год составила 31.77. Сравнение с текущими 37.33 и 31.77 - 53.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVDW?
В прошлом Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.85 и -18.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.85
- Open
- 38.40
- Bid
- 37.33
- Ask
- 37.63
- Low
- 37.18
- High
- 38.56
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- -3.91%
- Месячное изменение
- 10.57%
- 6-месячное изменение
- 5.39%
- Годовое изменение
- -18.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%