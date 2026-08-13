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NVDW: Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF

37.23 USD 0.10 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDW汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点37.06和高点38.12进行交易。

关注Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVDW股票今天的价格是多少？

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票今天的定价为37.23。它在37.06 - 38.12范围内交易，昨天的收盘价为37.33，交易量达到27。NVDW的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票是否支付股息？

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF目前的价值为37.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.10%和USD。实时查看图表以跟踪NVDW走势。

如何购买NVDW股票？

您可以以37.23的当前价格购买Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票。订单通常设置在37.23或37.53附近，而27和-2.33%显示市场活动。立即关注NVDW的实时图表更新。

如何投资NVDW股票？

投资Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF需要考虑年度范围31.77 - 53.76和当前价格37.23。许多人在以37.23或37.53下订单之前，会比较10.28%和。实时查看NVDW价格图表，了解每日变化。

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF的最高价格是53.76。在31.77 - 53.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF的绩效。

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF（NVDW）的最低价格为31.77。将其与当前的37.23和31.77 - 53.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDW股票是什么时候拆分的？

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.33和-19.10%中可见。

日范围
37.06 38.12
年范围
31.77 53.76
前一天收盘价
37.33
开盘价
38.12
卖价
37.23
买价
37.53
最低价
37.06
最高价
38.12
交易量
27
日变化
-0.27%
月变化
10.28%
6个月变化
5.11%
年变化
-19.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%