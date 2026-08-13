NVDW股票今天的价格是多少？ Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票今天的定价为37.23。它在37.06 - 38.12范围内交易，昨天的收盘价为37.33，交易量达到27。NVDW的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票是否支付股息？ Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF目前的价值为37.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.10%和USD。实时查看图表以跟踪NVDW走势。

如何购买NVDW股票？ 您可以以37.23的当前价格购买Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票。订单通常设置在37.23或37.53附近，而27和-2.33%显示市场活动。立即关注NVDW的实时图表更新。

如何投资NVDW股票？ 投资Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF需要考虑年度范围31.77 - 53.76和当前价格37.23。许多人在以37.23或37.53下订单之前，会比较10.28%和。实时查看NVDW价格图表，了解每日变化。

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF的最高价格是53.76。在31.77 - 53.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF的绩效。

Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF（NVDW）的最低价格为31.77。将其与当前的37.23和31.77 - 53.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。