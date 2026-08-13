NVDW: Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF
今日NVDW汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点37.06和高点38.12进行交易。
关注Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NVDW股票今天的价格是多少？
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票今天的定价为37.23。它在37.06 - 38.12范围内交易，昨天的收盘价为37.33，交易量达到27。NVDW的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票是否支付股息？
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF目前的价值为37.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.10%和USD。实时查看图表以跟踪NVDW走势。
如何购买NVDW股票？
您可以以37.23的当前价格购买Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票。订单通常设置在37.23或37.53附近，而27和-2.33%显示市场活动。立即关注NVDW的实时图表更新。
如何投资NVDW股票？
投资Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF需要考虑年度范围31.77 - 53.76和当前价格37.23。许多人在以37.23或37.53下订单之前，会比较10.28%和。实时查看NVDW价格图表，了解每日变化。
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF的最高价格是53.76。在31.77 - 53.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF的绩效。
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF（NVDW）的最低价格为31.77。将其与当前的37.23和31.77 - 53.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDW股票是什么时候拆分的？
Tradr 1.75X Long NVDA Weekly ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.33和-19.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.33
- 开盘价
- 38.12
- 卖价
- 37.23
- 买价
- 37.53
- 最低价
- 37.06
- 最高价
- 38.12
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 10.28%
- 6个月变化
- 5.11%
- 年变化
- -19.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%