Курс NVDU за сегодня изменился на -5.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.76, а максимальная — 145.01.

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