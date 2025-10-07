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NVDU: Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares
Курс NVDU за сегодня изменился на -5.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.76, а максимальная — 145.01.
Следите за динамикой Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVDU сегодня?
Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares (NVDU) сегодня оценивается на уровне 136.75. Инструмент торгуется в пределах 135.76 - 145.01, вчерашнее закрытие составило 145.01, а торговый объем достиг 608. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares?
Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares в настоящее время оценивается в 136.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.89% и USD. Отслеживайте движения NVDU на графике в реальном времени.
Как купить акции NVDU?
Вы можете купить акции Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares (NVDU) по текущей цене 136.75. Ордера обычно размещаются около 136.75 или 137.05, тогда как 608 и -5.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVDU?
Инвестирование в Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares предполагает учет годового диапазона 86.03 - 172.89 и текущей цены 136.75. Многие сравнивают 21.08% и 37.27% перед размещением ордеров на 136.75 или 137.05. Изучайте ежедневные изменения цены NVDU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares (NVDU) за последний год составила 172.89. Акции заметно колебались в пределах 86.03 - 172.89, сравнение с 145.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares (NVDU) за год составила 86.03. Сравнение с текущими 136.75 и 86.03 - 172.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVDU?
В прошлом Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 145.01 и 18.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 145.01
- Open
- 144.28
- Bid
- 136.75
- Ask
- 137.05
- Low
- 135.76
- High
- 145.01
- Объем
- 608
- Дневное изменение
- -5.70%
- Месячное изменение
- 21.08%
- 6-месячное изменение
- 37.27%
- Годовое изменение
- 18.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%