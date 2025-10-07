NVDU: 英伟达每日2倍做多
今日NVDU汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点135.14和高点142.15进行交易。
关注英伟达每日2倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVDU股票今天的价格是多少？
英伟达每日2倍做多股票今天的定价为136.42。它在135.14 - 142.15范围内交易，昨天的收盘价为136.75，交易量达到446。NVDU的实时价格图表显示了这些更新。
英伟达每日2倍做多股票是否支付股息？
英伟达每日2倍做多目前的价值为136.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.61%和USD。实时查看图表以跟踪NVDU走势。
如何购买NVDU股票？
您可以以136.42的当前价格购买英伟达每日2倍做多股票。订单通常设置在136.42或136.72附近，而446和-3.99%显示市场活动。立即关注NVDU的实时图表更新。
如何投资NVDU股票？
投资英伟达每日2倍做多需要考虑年度范围86.03 - 172.89和当前价格136.42。许多人在以136.42或136.72下订单之前，会比较20.79%和。实时查看NVDU价格图表，了解每日变化。
英伟达每日2倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，英伟达每日2倍做多的最高价格是172.89。在86.03 - 172.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达每日2倍做多的绩效。
英伟达每日2倍做多股票的最低价格是多少？
英伟达每日2倍做多（NVDU）的最低价格为86.03。将其与当前的136.42和86.03 - 172.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDU股票是什么时候拆分的？
英伟达每日2倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、136.75和18.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 136.75
- 开盘价
- 142.09
- 卖价
- 136.42
- 买价
- 136.72
- 最低价
- 135.14
- 最高价
- 142.15
- 交易量
- 446
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 20.79%
- 6个月变化
- 36.94%
- 年变化
- 18.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%