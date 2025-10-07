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NVDU: 英伟达每日2倍做多

136.42 USD 0.33 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDU汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点135.14和高点142.15进行交易。

关注英伟达每日2倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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NVDU新闻

常见问题解答

NVDU股票今天的价格是多少？

英伟达每日2倍做多股票今天的定价为136.42。它在135.14 - 142.15范围内交易，昨天的收盘价为136.75，交易量达到446。NVDU的实时价格图表显示了这些更新。

英伟达每日2倍做多股票是否支付股息？

英伟达每日2倍做多目前的价值为136.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.61%和USD。实时查看图表以跟踪NVDU走势。

如何购买NVDU股票？

您可以以136.42的当前价格购买英伟达每日2倍做多股票。订单通常设置在136.42或136.72附近，而446和-3.99%显示市场活动。立即关注NVDU的实时图表更新。

如何投资NVDU股票？

投资英伟达每日2倍做多需要考虑年度范围86.03 - 172.89和当前价格136.42。许多人在以136.42或136.72下订单之前，会比较20.79%和。实时查看NVDU价格图表，了解每日变化。

英伟达每日2倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，英伟达每日2倍做多的最高价格是172.89。在86.03 - 172.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达每日2倍做多的绩效。

英伟达每日2倍做多股票的最低价格是多少？

英伟达每日2倍做多（NVDU）的最低价格为86.03。将其与当前的136.42和86.03 - 172.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDU股票是什么时候拆分的？

英伟达每日2倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、136.75和18.61%中可见。

日范围
135.14 142.15
年范围
86.03 172.89
前一天收盘价
136.75
开盘价
142.09
卖价
136.42
买价
136.72
最低价
135.14
最高价
142.15
交易量
446
日变化
-0.24%
月变化
20.79%
6个月变化
36.94%
年变化
18.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%