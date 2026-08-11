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NVDS: AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF
Курс NVDS за сегодня изменился на 4.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.76, а максимальная — 19.64.
Следите за динамикой AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVDS сегодня?
AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) сегодня оценивается на уровне 19.57. Инструмент торгуется в пределах 18.76 - 19.64, вчерашнее закрытие составило 18.76, а торговый объем достиг 428. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF?
AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF в настоящее время оценивается в 19.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.32% и USD. Отслеживайте движения NVDS на графике в реальном времени.
Как купить акции NVDS?
Вы можете купить акции AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) по текущей цене 19.57. Ордера обычно размещаются около 19.57 или 19.87, тогда как 428 и 4.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVDS?
Инвестирование в AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF предполагает учет годового диапазона 18.30 - 32.52 и текущей цены 19.57. Многие сравнивают -14.05% и -34.61% перед размещением ордеров на 19.57 или 19.87. Изучайте ежедневные изменения цены NVDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF?
Самая высокая цена AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) за последний год составила 32.52. Акции заметно колебались в пределах 18.30 - 32.52, сравнение с 18.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF?
Самая низкая цена AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) за год составила 18.30. Сравнение с текущими 19.57 и 18.30 - 32.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVDS?
В прошлом AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.76 и -28.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.76
- Open
- 18.81
- Bid
- 19.57
- Ask
- 19.87
- Low
- 18.76
- High
- 19.64
- Объем
- 428
- Дневное изменение
- 4.32%
- Месячное изменение
- -14.05%
- 6-месячное изменение
- -34.61%
- Годовое изменение
- -28.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%