Курс NVDS за сегодня изменился на 4.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.76, а максимальная — 19.64.

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