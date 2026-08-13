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NVDS: 英伟达1.25倍做空ETF-AXS

19.56 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDS汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.00和高点19.72进行交易。

关注英伟达1.25倍做空ETF-AXS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVDS股票今天的价格是多少？

英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票今天的定价为19.56。它在19.00 - 19.72范围内交易，昨天的收盘价为19.57，交易量达到335。NVDS的实时价格图表显示了这些更新。

英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票是否支付股息？

英伟达1.25倍做空ETF-AXS目前的价值为19.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.35%和USD。实时查看图表以跟踪NVDS走势。

如何购买NVDS股票？

您可以以19.56的当前价格购买英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票。订单通常设置在19.56或19.86附近，而335和2.95%显示市场活动。立即关注NVDS的实时图表更新。

如何投资NVDS股票？

投资英伟达1.25倍做空ETF-AXS需要考虑年度范围18.30 - 32.52和当前价格19.56。许多人在以19.56或19.86下订单之前，会比较-14.10%和。实时查看NVDS价格图表，了解每日变化。

英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票的最高价格是多少？

在过去一年中，英伟达1.25倍做空ETF-AXS的最高价格是32.52。在18.30 - 32.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达1.25倍做空ETF-AXS的绩效。

英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票的最低价格是多少？

英伟达1.25倍做空ETF-AXS（NVDS）的最低价格为18.30。将其与当前的19.56和18.30 - 32.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDS股票是什么时候拆分的？

英伟达1.25倍做空ETF-AXS历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.57和-28.35%中可见。

日范围
19.00 19.72
年范围
18.30 32.52
前一天收盘价
19.57
开盘价
19.00
卖价
19.56
买价
19.86
最低价
19.00
最高价
19.72
交易量
335
日变化
-0.05%
月变化
-14.10%
6个月变化
-34.65%
年变化
-28.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%