NVDS: 英伟达1.25倍做空ETF-AXS
今日NVDS汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.00和高点19.72进行交易。
关注英伟达1.25倍做空ETF-AXS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
NVDS股票今天的价格是多少？
英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票今天的定价为19.56。它在19.00 - 19.72范围内交易，昨天的收盘价为19.57，交易量达到335。NVDS的实时价格图表显示了这些更新。
英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票是否支付股息？
英伟达1.25倍做空ETF-AXS目前的价值为19.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.35%和USD。实时查看图表以跟踪NVDS走势。
如何购买NVDS股票？
您可以以19.56的当前价格购买英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票。订单通常设置在19.56或19.86附近，而335和2.95%显示市场活动。立即关注NVDS的实时图表更新。
如何投资NVDS股票？
投资英伟达1.25倍做空ETF-AXS需要考虑年度范围18.30 - 32.52和当前价格19.56。许多人在以19.56或19.86下订单之前，会比较-14.10%和。实时查看NVDS价格图表，了解每日变化。
英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票的最高价格是多少？
在过去一年中，英伟达1.25倍做空ETF-AXS的最高价格是32.52。在18.30 - 32.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达1.25倍做空ETF-AXS的绩效。
英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票的最低价格是多少？
英伟达1.25倍做空ETF-AXS（NVDS）的最低价格为18.30。将其与当前的19.56和18.30 - 32.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDS股票是什么时候拆分的？
英伟达1.25倍做空ETF-AXS历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.57和-28.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.57
- 开盘价
- 19.00
- 卖价
- 19.56
- 买价
- 19.86
- 最低价
- 19.00
- 最高价
- 19.72
- 交易量
- 335
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- -14.10%
- 6个月变化
- -34.65%
- 年变化
- -28.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%