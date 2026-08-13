NVDS股票今天的价格是多少？ 英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票今天的定价为19.56。它在19.00 - 19.72范围内交易，昨天的收盘价为19.57，交易量达到335。NVDS的实时价格图表显示了这些更新。

英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票是否支付股息？ 英伟达1.25倍做空ETF-AXS目前的价值为19.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.35%和USD。实时查看图表以跟踪NVDS走势。

如何购买NVDS股票？ 您可以以19.56的当前价格购买英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票。订单通常设置在19.56或19.86附近，而335和2.95%显示市场活动。立即关注NVDS的实时图表更新。

如何投资NVDS股票？ 投资英伟达1.25倍做空ETF-AXS需要考虑年度范围18.30 - 32.52和当前价格19.56。许多人在以19.56或19.86下订单之前，会比较-14.10%和。实时查看NVDS价格图表，了解每日变化。

英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，英伟达1.25倍做空ETF-AXS的最高价格是32.52。在18.30 - 32.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达1.25倍做空ETF-AXS的绩效。

英伟达1.25倍做空ETF-AXS股票的最低价格是多少？ 英伟达1.25倍做空ETF-AXS（NVDS）的最低价格为18.30。将其与当前的19.56和18.30 - 32.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。