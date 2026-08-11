КотировкиРазделы
Валюты / NVDQ
Назад в Рынок акций США

NVDQ: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET

9.55 USD 0.51 (5.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NVDQ за сегодня изменился на 5.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.02, а максимальная — 9.61.

Следите за динамикой ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NVDQ сегодня?

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) сегодня оценивается на уровне 9.55. Инструмент торгуется в пределах 9.02 - 9.61, вчерашнее закрытие составило 9.04, а торговый объем достиг 2382. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET?

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET в настоящее время оценивается в 9.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 730.43% и USD. Отслеживайте движения NVDQ на графике в реальном времени.

Как купить акции NVDQ?

Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) по текущей цене 9.55. Ордера обычно размещаются около 9.55 или 9.85, тогда как 2382 и 5.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NVDQ?

Инвестирование в ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET предполагает учет годового диапазона 0.76 - 20.57 и текущей цены 9.55. Многие сравнивают -18.45% и -46.91% перед размещением ордеров на 9.55 или 9.85. Изучайте ежедневные изменения цены NVDQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET?

Самая высокая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) за последний год составила 20.57. Акции заметно колебались в пределах 0.76 - 20.57, сравнение с 9.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET?

Самая низкая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) за год составила 0.76. Сравнение с текущими 9.55 и 0.76 - 20.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NVDQ?

В прошлом ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.04 и 730.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.02 9.61
Годовой диапазон
0.76 20.57
Предыдущее закрытие
9.04
Open
9.08
Bid
9.55
Ask
9.85
Low
9.02
High
9.61
Объем
2.382 K
Дневное изменение
5.64%
Месячное изменение
-18.45%
6-месячное изменение
-46.91%
Годовое изменение
730.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%