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NVDQ: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET
Курс NVDQ за сегодня изменился на 5.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.02, а максимальная — 9.61.
Следите за динамикой ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVDQ сегодня?
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) сегодня оценивается на уровне 9.55. Инструмент торгуется в пределах 9.02 - 9.61, вчерашнее закрытие составило 9.04, а торговый объем достиг 2382. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET?
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET в настоящее время оценивается в 9.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 730.43% и USD. Отслеживайте движения NVDQ на графике в реальном времени.
Как купить акции NVDQ?
Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) по текущей цене 9.55. Ордера обычно размещаются около 9.55 или 9.85, тогда как 2382 и 5.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVDQ?
Инвестирование в ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET предполагает учет годового диапазона 0.76 - 20.57 и текущей цены 9.55. Многие сравнивают -18.45% и -46.91% перед размещением ордеров на 9.55 или 9.85. Изучайте ежедневные изменения цены NVDQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET?
Самая высокая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) за последний год составила 20.57. Акции заметно колебались в пределах 0.76 - 20.57, сравнение с 9.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET?
Самая низкая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET (NVDQ) за год составила 0.76. Сравнение с текущими 9.55 и 0.76 - 20.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVDQ?
В прошлом ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.04 и 730.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.04
- Open
- 9.08
- Bid
- 9.55
- Ask
- 9.85
- Low
- 9.02
- High
- 9.61
- Объем
- 2.382 K
- Дневное изменение
- 5.64%
- Месячное изменение
- -18.45%
- 6-месячное изменение
- -46.91%
- Годовое изменение
- 730.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%