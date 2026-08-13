NVDQ: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET
今日NVDQ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.15和高点9.65进行交易。
关注ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVDQ股票今天的价格是多少？
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票今天的定价为9.55。它在9.15 - 9.65范围内交易，昨天的收盘价为9.55，交易量达到2189。NVDQ的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票是否支付股息？
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET目前的价值为9.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注730.43%和USD。实时查看图表以跟踪NVDQ走势。
如何购买NVDQ股票？
您可以以9.55的当前价格购买ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票。订单通常设置在9.55或9.85附近，而2189和4.14%显示市场活动。立即关注NVDQ的实时图表更新。
如何投资NVDQ股票？
投资ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET需要考虑年度范围0.76 - 20.57和当前价格9.55。许多人在以9.55或9.85下订单之前，会比较-18.45%和。实时查看NVDQ价格图表，了解每日变化。
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET的最高价格是20.57。在0.76 - 20.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET的绩效。
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票的最低价格是多少？
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET（NVDQ）的最低价格为0.76。将其与当前的9.55和0.76 - 20.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDQ股票是什么时候拆分的？
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.55和730.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.55
- 开盘价
- 9.17
- 卖价
- 9.55
- 买价
- 9.85
- 最低价
- 9.15
- 最高价
- 9.65
- 交易量
- 2.189 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -18.45%
- 6个月变化
- -46.91%
- 年变化
- 730.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%