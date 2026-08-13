NVDQ股票今天的价格是多少？ ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票今天的定价为9.55。它在9.15 - 9.65范围内交易，昨天的收盘价为9.55，交易量达到2189。NVDQ的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票是否支付股息？ ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET目前的价值为9.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注730.43%和USD。实时查看图表以跟踪NVDQ走势。

如何购买NVDQ股票？ 您可以以9.55的当前价格购买ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票。订单通常设置在9.55或9.85附近，而2189和4.14%显示市场活动。立即关注NVDQ的实时图表更新。

如何投资NVDQ股票？ 投资ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET需要考虑年度范围0.76 - 20.57和当前价格9.55。许多人在以9.55或9.85下订单之前，会比较-18.45%和。实时查看NVDQ价格图表，了解每日变化。

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET的最高价格是20.57。在0.76 - 20.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET的绩效。

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票的最低价格是多少？ ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET（NVDQ）的最低价格为0.76。将其与当前的9.55和0.76 - 20.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。