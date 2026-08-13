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NVDQ: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET

9.55 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDQ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.15和高点9.65进行交易。

关注ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVDQ股票今天的价格是多少？

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票今天的定价为9.55。它在9.15 - 9.65范围内交易，昨天的收盘价为9.55，交易量达到2189。NVDQ的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票是否支付股息？

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET目前的价值为9.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注730.43%和USD。实时查看图表以跟踪NVDQ走势。

如何购买NVDQ股票？

您可以以9.55的当前价格购买ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票。订单通常设置在9.55或9.85附近，而2189和4.14%显示市场活动。立即关注NVDQ的实时图表更新。

如何投资NVDQ股票？

投资ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET需要考虑年度范围0.76 - 20.57和当前价格9.55。许多人在以9.55或9.85下订单之前，会比较-18.45%和。实时查看NVDQ价格图表，了解每日变化。

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET的最高价格是20.57。在0.76 - 20.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET的绩效。

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET股票的最低价格是多少？

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET（NVDQ）的最低价格为0.76。将其与当前的9.55和0.76 - 20.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDQ股票是什么时候拆分的？

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.55和730.43%中可见。

日范围
9.15 9.65
年范围
0.76 20.57
前一天收盘价
9.55
开盘价
9.17
卖价
9.55
买价
9.85
最低价
9.15
最高价
9.65
交易量
2.189 K
日变化
0.00%
月变化
-18.45%
6个月变化
-46.91%
年变化
730.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%