Курс NVDD за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.14, а максимальная — 31.11.

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