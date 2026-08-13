NVDD股票今天的价格是多少？ 英伟达每日1倍做空股票今天的定价为31.01。它在30.42 - 31.20范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到228。NVDD的实时价格图表显示了这些更新。

英伟达每日1倍做空股票是否支付股息？ 英伟达每日1倍做空目前的价值为31.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.54%和USD。实时查看图表以跟踪NVDD走势。

如何购买NVDD股票？ 您可以以31.01的当前价格购买英伟达每日1倍做空股票。订单通常设置在31.01或31.31附近，而228和1.94%显示市场活动。立即关注NVDD的实时图表更新。

如何投资NVDD股票？ 投资英伟达每日1倍做空需要考虑年度范围29.40 - 42.78和当前价格31.01。许多人在以31.01或31.31下订单之前，会比较-9.46%和。实时查看NVDD价格图表，了解每日变化。

英伟达每日1倍做空股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，英伟达每日1倍做空的最高价格是42.78。在29.40 - 42.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达每日1倍做空的绩效。

英伟达每日1倍做空股票的最低价格是多少？ 英伟达每日1倍做空（NVDD）的最低价格为29.40。将其与当前的31.01和29.40 - 42.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。