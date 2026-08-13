报价部分
货币 / NVDD
回到股票

NVDD: 英伟达每日1倍做空

31.01 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDD汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点30.42和高点31.20进行交易。

关注英伟达每日1倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVDD股票今天的价格是多少？

英伟达每日1倍做空股票今天的定价为31.01。它在30.42 - 31.20范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到228。NVDD的实时价格图表显示了这些更新。

英伟达每日1倍做空股票是否支付股息？

英伟达每日1倍做空目前的价值为31.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.54%和USD。实时查看图表以跟踪NVDD走势。

如何购买NVDD股票？

您可以以31.01的当前价格购买英伟达每日1倍做空股票。订单通常设置在31.01或31.31附近，而228和1.94%显示市场活动。立即关注NVDD的实时图表更新。

如何投资NVDD股票？

投资英伟达每日1倍做空需要考虑年度范围29.40 - 42.78和当前价格31.01。许多人在以31.01或31.31下订单之前，会比较-9.46%和。实时查看NVDD价格图表，了解每日变化。

英伟达每日1倍做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，英伟达每日1倍做空的最高价格是42.78。在29.40 - 42.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达每日1倍做空的绩效。

英伟达每日1倍做空股票的最低价格是多少？

英伟达每日1倍做空（NVDD）的最低价格为29.40。将其与当前的31.01和29.40 - 42.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDD股票是什么时候拆分的？

英伟达每日1倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.00和-18.54%中可见。

日范围
30.42 31.20
年范围
29.40 42.78
前一天收盘价
31.00
开盘价
30.42
卖价
31.01
买价
31.31
最低价
30.42
最高价
31.20
交易量
228
日变化
0.03%
月变化
-9.46%
6个月变化
-23.60%
年变化
-18.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%