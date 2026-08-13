NVDD: 英伟达每日1倍做空
今日NVDD汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点30.42和高点31.20进行交易。
关注英伟达每日1倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVDD股票今天的价格是多少？
英伟达每日1倍做空股票今天的定价为31.01。它在30.42 - 31.20范围内交易，昨天的收盘价为31.00，交易量达到228。NVDD的实时价格图表显示了这些更新。
英伟达每日1倍做空股票是否支付股息？
英伟达每日1倍做空目前的价值为31.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.54%和USD。实时查看图表以跟踪NVDD走势。
如何购买NVDD股票？
您可以以31.01的当前价格购买英伟达每日1倍做空股票。订单通常设置在31.01或31.31附近，而228和1.94%显示市场活动。立即关注NVDD的实时图表更新。
如何投资NVDD股票？
投资英伟达每日1倍做空需要考虑年度范围29.40 - 42.78和当前价格31.01。许多人在以31.01或31.31下订单之前，会比较-9.46%和。实时查看NVDD价格图表，了解每日变化。
英伟达每日1倍做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，英伟达每日1倍做空的最高价格是42.78。在29.40 - 42.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪英伟达每日1倍做空的绩效。
英伟达每日1倍做空股票的最低价格是多少？
英伟达每日1倍做空（NVDD）的最低价格为29.40。将其与当前的31.01和29.40 - 42.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDD股票是什么时候拆分的？
英伟达每日1倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.00和-18.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.00
- 开盘价
- 30.42
- 卖价
- 31.01
- 买价
- 31.31
- 最低价
- 30.42
- 最高价
- 31.20
- 交易量
- 228
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- -9.46%
- 6个月变化
- -23.60%
- 年变化
- -18.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%