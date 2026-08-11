- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVDB: AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF
Курс NVDB за сегодня изменился на -5.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.00, а максимальная — 34.09.
Следите за динамикой AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NVDB сегодня?
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF (NVDB) сегодня оценивается на уровне 32.10. Инструмент торгуется в пределах 32.00 - 34.09, вчерашнее закрытие составило 33.87, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NVDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF?
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF в настоящее время оценивается в 32.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.59% и USD. Отслеживайте движения NVDB на графике в реальном времени.
Как купить акции NVDB?
Вы можете купить акции AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF (NVDB) по текущей цене 32.10. Ордера обычно размещаются около 32.10 или 32.40, тогда как 40 и -5.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NVDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NVDB?
Инвестирование в AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF предполагает учет годового диапазона 20.47 - 40.80 и текущей цены 32.10. Многие сравнивают 19.11% и 28.76% перед размещением ордеров на 32.10 или 32.40. Изучайте ежедневные изменения цены NVDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF?
Самая высокая цена AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF (NVDB) за последний год составила 40.80. Акции заметно колебались в пределах 20.47 - 40.80, сравнение с 33.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF?
Самая низкая цена AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF (NVDB) за год составила 20.47. Сравнение с текущими 32.10 и 20.47 - 40.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NVDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NVDB?
В прошлом AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.87 и 15.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.87
- Open
- 33.96
- Bid
- 32.10
- Ask
- 32.40
- Low
- 32.00
- High
- 34.09
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -5.23%
- Месячное изменение
- 19.11%
- 6-месячное изменение
- 28.76%
- Годовое изменение
- 15.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%