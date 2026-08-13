NVDB: AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF
今日NVDB汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点32.08和高点33.49进行交易。
关注AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVDB股票今天的价格是多少？
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票今天的定价为32.09。它在32.08 - 33.49范围内交易，昨天的收盘价为32.10，交易量达到21。NVDB的实时价格图表显示了这些更新。
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票是否支付股息？
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF目前的价值为32.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.56%和USD。实时查看图表以跟踪NVDB走势。
如何购买NVDB股票？
您可以以32.09的当前价格购买AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票。订单通常设置在32.09或32.39附近，而21和-4.18%显示市场活动。立即关注NVDB的实时图表更新。
如何投资NVDB股票？
投资AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF需要考虑年度范围20.47 - 40.80和当前价格32.09。许多人在以32.09或32.39下订单之前，会比较19.07%和。实时查看NVDB价格图表，了解每日变化。
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF的最高价格是40.80。在20.47 - 40.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF的绩效。
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票的最低价格是多少？
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF（NVDB）的最低价格为20.47。将其与当前的32.09和20.47 - 40.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVDB股票是什么时候拆分的？
AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.10和15.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.10
- 开盘价
- 33.49
- 卖价
- 32.09
- 买价
- 32.39
- 最低价
- 32.08
- 最高价
- 33.49
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 19.07%
- 6个月变化
- 28.72%
- 年变化
- 15.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%