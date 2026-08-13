NVDB股票今天的价格是多少？ AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票今天的定价为32.09。它在32.08 - 33.49范围内交易，昨天的收盘价为32.10，交易量达到21。NVDB的实时价格图表显示了这些更新。

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票是否支付股息？ AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF目前的价值为32.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.56%和USD。实时查看图表以跟踪NVDB走势。

如何购买NVDB股票？ 您可以以32.09的当前价格购买AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票。订单通常设置在32.09或32.39附近，而21和-4.18%显示市场活动。立即关注NVDB的实时图表更新。

如何投资NVDB股票？ 投资AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF需要考虑年度范围20.47 - 40.80和当前价格32.09。许多人在以32.09或32.39下订单之前，会比较19.07%和。实时查看NVDB价格图表，了解每日变化。

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF的最高价格是40.80。在20.47 - 40.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF的绩效。

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票的最低价格是多少？ AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF（NVDB）的最低价格为20.47。将其与当前的32.09和20.47 - 40.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。