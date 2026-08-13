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NVDB: AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF

32.09 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVDB汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点32.08和高点33.49进行交易。

关注AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NVDB股票今天的价格是多少？

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票今天的定价为32.09。它在32.08 - 33.49范围内交易，昨天的收盘价为32.10，交易量达到21。NVDB的实时价格图表显示了这些更新。

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票是否支付股息？

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF目前的价值为32.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.56%和USD。实时查看图表以跟踪NVDB走势。

如何购买NVDB股票？

您可以以32.09的当前价格购买AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票。订单通常设置在32.09或32.39附近，而21和-4.18%显示市场活动。立即关注NVDB的实时图表更新。

如何投资NVDB股票？

投资AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF需要考虑年度范围20.47 - 40.80和当前价格32.09。许多人在以32.09或32.39下订单之前，会比较19.07%和。实时查看NVDB价格图表，了解每日变化。

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF的最高价格是40.80。在20.47 - 40.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF的绩效。

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF股票的最低价格是多少？

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF（NVDB）的最低价格为20.47。将其与当前的32.09和20.47 - 40.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVDB股票是什么时候拆分的？

AXS 1.25X NVDA Bull Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.10和15.56%中可见。

日范围
32.08 33.49
年范围
20.47 40.80
前一天收盘价
32.10
开盘价
33.49
卖价
32.09
买价
32.39
最低价
32.08
最高价
33.49
交易量
21
日变化
-0.03%
月变化
19.07%
6个月变化
28.72%
年变化
15.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%