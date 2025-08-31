Курс NVD за сегодня изменился на 5.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.97, а максимальная — 4.24.

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