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NVD: 2倍做空英伟达每日ETF

4.21 USD 0.01 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NVD汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点4.03和高点4.26进行交易。

关注2倍做空英伟达每日ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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NVD新闻

常见问题解答

NVD股票今天的价格是多少？

2倍做空英伟达每日ETF股票今天的定价为4.21。它在4.03 - 4.26范围内交易，昨天的收盘价为4.20，交易量达到8584。NVD的实时价格图表显示了这些更新。

2倍做空英伟达每日ETF股票是否支付股息？

2倍做空英伟达每日ETF目前的价值为4.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.65%和USD。实时查看图表以跟踪NVD走势。

如何购买NVD股票？

您可以以4.21的当前价格购买2倍做空英伟达每日ETF股票。订单通常设置在4.21或4.51附近，而8584和4.21%显示市场活动。立即关注NVD的实时图表更新。

如何投资NVD股票？

投资2倍做空英伟达每日ETF需要考虑年度范围3.93 - 11.41和当前价格4.21。许多人在以4.21或4.51下订单之前，会比较-18.09%和。实时查看NVD价格图表，了解每日变化。

2倍做空英伟达每日ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，2倍做空英伟达每日ETF的最高价格是11.41。在3.93 - 11.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2倍做空英伟达每日ETF的绩效。

2倍做空英伟达每日ETF股票的最低价格是多少？

2倍做空英伟达每日ETF（NVD）的最低价格为3.93。将其与当前的4.21和3.93 - 11.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NVD股票是什么时候拆分的？

2倍做空英伟达每日ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.20和-60.65%中可见。

日范围
4.03 4.26
年范围
3.93 11.41
前一天收盘价
4.20
开盘价
4.04
卖价
4.21
买价
4.51
最低价
4.03
最高价
4.26
交易量
8.584 K
日变化
0.24%
月变化
-18.09%
6个月变化
-45.47%
年变化
-60.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%