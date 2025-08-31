NVD: 2倍做空英伟达每日ETF
今日NVD汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点4.03和高点4.26进行交易。
关注2倍做空英伟达每日ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NVD股票今天的价格是多少？
2倍做空英伟达每日ETF股票今天的定价为4.21。它在4.03 - 4.26范围内交易，昨天的收盘价为4.20，交易量达到8584。NVD的实时价格图表显示了这些更新。
2倍做空英伟达每日ETF股票是否支付股息？
2倍做空英伟达每日ETF目前的价值为4.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.65%和USD。实时查看图表以跟踪NVD走势。
如何购买NVD股票？
您可以以4.21的当前价格购买2倍做空英伟达每日ETF股票。订单通常设置在4.21或4.51附近，而8584和4.21%显示市场活动。立即关注NVD的实时图表更新。
如何投资NVD股票？
投资2倍做空英伟达每日ETF需要考虑年度范围3.93 - 11.41和当前价格4.21。许多人在以4.21或4.51下订单之前，会比较-18.09%和。实时查看NVD价格图表，了解每日变化。
2倍做空英伟达每日ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，2倍做空英伟达每日ETF的最高价格是11.41。在3.93 - 11.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2倍做空英伟达每日ETF的绩效。
2倍做空英伟达每日ETF股票的最低价格是多少？
2倍做空英伟达每日ETF（NVD）的最低价格为3.93。将其与当前的4.21和3.93 - 11.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NVD股票是什么时候拆分的？
2倍做空英伟达每日ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.20和-60.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.20
- 开盘价
- 4.04
- 卖价
- 4.21
- 买价
- 4.51
- 最低价
- 4.03
- 最高价
- 4.26
- 交易量
- 8.584 K
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -18.09%
- 6个月变化
- -45.47%
- 年变化
- -60.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%