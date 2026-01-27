- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NUW: Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
Курс NUW за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.02.
Следите за динамикой Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NUW
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUW сегодня?
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) сегодня оценивается на уровне 13.98. Инструмент торгуется в пределах 13.98 - 14.02, вчерашнее закрытие составило 14.03, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund?
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund в настоящее время оценивается в 13.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.82% и USD. Отслеживайте движения NUW на графике в реальном времени.
Как купить акции NUW?
Вы можете купить акции Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) по текущей цене 13.98. Ордера обычно размещаются около 13.98 или 14.28, тогда как 118 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUW?
Инвестирование в Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund предполагает учет годового диапазона 13.66 - 14.70 и текущей цены 13.98. Многие сравнивают 0.14% и -3.85% перед размещением ордеров на 13.98 или 14.28. Изучайте ежедневные изменения цены NUW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund?
Самая высокая цена Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) за последний год составила 14.70. Акции заметно колебались в пределах 13.66 - 14.70, сравнение с 14.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund?
Самая низкая цена Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) за год составила 13.66. Сравнение с текущими 13.98 и 13.66 - 14.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUW?
В прошлом Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.03 и 1.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.03
- Open
- 14.01
- Bid
- 13.98
- Ask
- 14.28
- Low
- 13.98
- High
- 14.02
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -3.85%
- Годовое изменение
- 1.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%