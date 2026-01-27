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NUW: Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

13.98 USD 0.05 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NUW за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.02.

Следите за динамикой Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUW сегодня?

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) сегодня оценивается на уровне 13.98. Инструмент торгуется в пределах 13.98 - 14.02, вчерашнее закрытие составило 14.03, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund?

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund в настоящее время оценивается в 13.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.82% и USD. Отслеживайте движения NUW на графике в реальном времени.

Как купить акции NUW?

Вы можете купить акции Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) по текущей цене 13.98. Ордера обычно размещаются около 13.98 или 14.28, тогда как 118 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUW?

Инвестирование в Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund предполагает учет годового диапазона 13.66 - 14.70 и текущей цены 13.98. Многие сравнивают 0.14% и -3.85% перед размещением ордеров на 13.98 или 14.28. Изучайте ежедневные изменения цены NUW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund?

Самая высокая цена Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) за последний год составила 14.70. Акции заметно колебались в пределах 13.66 - 14.70, сравнение с 14.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund?

Самая низкая цена Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) за год составила 13.66. Сравнение с текущими 13.98 и 13.66 - 14.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUW?

В прошлом Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.03 и 1.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.98 14.02
Годовой диапазон
13.66 14.70
Предыдущее закрытие
14.03
Open
14.01
Bid
13.98
Ask
14.28
Low
13.98
High
14.02
Объем
118
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-3.85%
Годовое изменение
1.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%