NUW: Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
今日NUW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点13.97和高点14.03进行交易。
关注Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NUW股票今天的价格是多少？
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票今天的定价为13.98。它在13.97 - 14.03范围内交易，昨天的收盘价为13.98，交易量达到111。NUW的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票是否支付股息？
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund目前的价值为13.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.82%和USD。实时查看图表以跟踪NUW走势。
如何购买NUW股票？
您可以以13.98的当前价格购买Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票。订单通常设置在13.98或14.28附近，而111和-0.29%显示市场活动。立即关注NUW的实时图表更新。
如何投资NUW股票？
投资Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund需要考虑年度范围13.66 - 14.70和当前价格13.98。许多人在以13.98或14.28下订单之前，会比较0.14%和。实时查看NUW价格图表，了解每日变化。
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund的最高价格是14.70。在13.66 - 14.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund的绩效。
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund（NUW）的最低价格为13.66。将其与当前的13.98和13.66 - 14.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUW股票是什么时候拆分的？
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.98和1.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.98
- 开盘价
- 14.02
- 卖价
- 13.98
- 买价
- 14.28
- 最低价
- 13.97
- 最高价
- 14.03
- 交易量
- 111
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -3.85%
- 年变化
- 1.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%