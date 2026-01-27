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NUW: Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

13.98 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点13.97和高点14.03进行交易。

关注Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUW新闻

常见问题解答

NUW股票今天的价格是多少？

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票今天的定价为13.98。它在13.97 - 14.03范围内交易，昨天的收盘价为13.98，交易量达到111。NUW的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票是否支付股息？

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund目前的价值为13.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.82%和USD。实时查看图表以跟踪NUW走势。

如何购买NUW股票？

您可以以13.98的当前价格购买Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票。订单通常设置在13.98或14.28附近，而111和-0.29%显示市场活动。立即关注NUW的实时图表更新。

如何投资NUW股票？

投资Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund需要考虑年度范围13.66 - 14.70和当前价格13.98。许多人在以13.98或14.28下订单之前，会比较0.14%和。实时查看NUW价格图表，了解每日变化。

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund的最高价格是14.70。在13.66 - 14.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund的绩效。

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund（NUW）的最低价格为13.66。将其与当前的13.98和13.66 - 14.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUW股票是什么时候拆分的？

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.98和1.82%中可见。

日范围
13.97 14.03
年范围
13.66 14.70
前一天收盘价
13.98
开盘价
14.02
卖价
13.98
买价
14.28
最低价
13.97
最高价
14.03
交易量
111
日变化
0.00%
月变化
0.14%
6个月变化
-3.85%
年变化
1.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%