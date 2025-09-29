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NUV: Nuveen Municipal Value Fund Inc

9.06 USD 0.03 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NUV за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.05, а максимальная — 9.08.

Следите за динамикой Nuveen Municipal Value Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUV сегодня?

Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) сегодня оценивается на уровне 9.06. Инструмент торгуется в пределах 9.05 - 9.08, вчерашнее закрытие составило 9.09, а торговый объем достиг 298. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal Value Fund Inc?

Nuveen Municipal Value Fund Inc в настоящее время оценивается в 9.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.50% и USD. Отслеживайте движения NUV на графике в реальном времени.

Как купить акции NUV?

Вы можете купить акции Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) по текущей цене 9.06. Ордера обычно размещаются около 9.06 или 9.36, тогда как 298 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUV?

Инвестирование в Nuveen Municipal Value Fund Inc предполагает учет годового диапазона 8.64 - 9.25 и текущей цены 9.06. Многие сравнивают -0.88% и -1.52% перед размещением ордеров на 9.06 или 9.36. Изучайте ежедневные изменения цены NUV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal Value Fund Inc?

Самая высокая цена Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) за последний год составила 9.25. Акции заметно колебались в пределах 8.64 - 9.25, сравнение с 9.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal Value Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal Value Fund Inc?

Самая низкая цена Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) за год составила 8.64. Сравнение с текущими 9.06 и 8.64 - 9.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUV?

В прошлом Nuveen Municipal Value Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.09 и 4.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.05 9.08
Годовой диапазон
8.64 9.25
Предыдущее закрытие
9.09
Open
9.08
Bid
9.06
Ask
9.36
Low
9.05
High
9.08
Объем
298
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
-0.88%
6-месячное изменение
-1.52%
Годовое изменение
4.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%