- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NUV: Nuveen Municipal Value Fund Inc
Курс NUV за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.05, а максимальная — 9.08.
Следите за динамикой Nuveen Municipal Value Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NUV
- $1 Million Dollar Near 7% Yield 60/40 Portfolio (ADX)
- Nuveen Municipal Value Fund stock hits 52-week high at $9.26
- Nuveen Municipal Value Fund stock hits 52-week high at 9.23 USD
- Nuveen Municipal Value Fund stock hits 52-week high at $9.23
- Closed-End Funds: Screening For The Best Municipal Bond Exposure
- Nuveen Municipal Value Fund stock hits 52-week high at 9.19 USD
- Nuveen Municipal Value Fund stock hits 52-week high at 9.11 USD
- NUV: Going Long Tenor Munis For Income At Capital Risk (NYSE:NUV)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUV сегодня?
Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) сегодня оценивается на уровне 9.06. Инструмент торгуется в пределах 9.05 - 9.08, вчерашнее закрытие составило 9.09, а торговый объем достиг 298. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal Value Fund Inc?
Nuveen Municipal Value Fund Inc в настоящее время оценивается в 9.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.50% и USD. Отслеживайте движения NUV на графике в реальном времени.
Как купить акции NUV?
Вы можете купить акции Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) по текущей цене 9.06. Ордера обычно размещаются около 9.06 или 9.36, тогда как 298 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUV?
Инвестирование в Nuveen Municipal Value Fund Inc предполагает учет годового диапазона 8.64 - 9.25 и текущей цены 9.06. Многие сравнивают -0.88% и -1.52% перед размещением ордеров на 9.06 или 9.36. Изучайте ежедневные изменения цены NUV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal Value Fund Inc?
Самая высокая цена Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) за последний год составила 9.25. Акции заметно колебались в пределах 8.64 - 9.25, сравнение с 9.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal Value Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal Value Fund Inc?
Самая низкая цена Nuveen Municipal Value Fund Inc (NUV) за год составила 8.64. Сравнение с текущими 9.06 и 8.64 - 9.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUV?
В прошлом Nuveen Municipal Value Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.09 и 4.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.09
- Open
- 9.08
- Bid
- 9.06
- Ask
- 9.36
- Low
- 9.05
- High
- 9.08
- Объем
- 298
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -0.88%
- 6-месячное изменение
- -1.52%
- Годовое изменение
- 4.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%