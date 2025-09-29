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NUV: 纽文市政价值基金

9.04 USD 0.02 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUV汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点9.01和高点9.09进行交易。

关注纽文市政价值基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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NUV新闻

常见问题解答

NUV股票今天的价格是多少？

纽文市政价值基金股票今天的定价为9.04。它在9.01 - 9.09范围内交易，昨天的收盘价为9.06，交易量达到679。NUV的实时价格图表显示了这些更新。

纽文市政价值基金股票是否支付股息？

纽文市政价值基金目前的价值为9.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.27%和USD。实时查看图表以跟踪NUV走势。

如何购买NUV股票？

您可以以9.04的当前价格购买纽文市政价值基金股票。订单通常设置在9.04或9.34附近，而679和-0.33%显示市场活动。立即关注NUV的实时图表更新。

如何投资NUV股票？

投资纽文市政价值基金需要考虑年度范围8.64 - 9.25和当前价格9.04。许多人在以9.04或9.34下订单之前，会比较-1.09%和。实时查看NUV价格图表，了解每日变化。

纽文市政价值基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽文市政价值基金的最高价格是9.25。在8.64 - 9.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文市政价值基金的绩效。

纽文市政价值基金股票的最低价格是多少？

纽文市政价值基金（NUV）的最低价格为8.64。将其与当前的9.04和8.64 - 9.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUV股票是什么时候拆分的？

纽文市政价值基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.06和4.27%中可见。

日范围
9.01 9.09
年范围
8.64 9.25
前一天收盘价
9.06
开盘价
9.07
卖价
9.04
买价
9.34
最低价
9.01
最高价
9.09
交易量
679
日变化
-0.22%
月变化
-1.09%
6个月变化
-1.74%
年变化
4.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%