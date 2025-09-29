NUV: 纽文市政价值基金
今日NUV汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点9.01和高点9.09进行交易。
关注纽文市政价值基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NUV新闻
- $1 Million Dollar Near 7% Yield 60/40 Portfolio (ADX)
- Nuveen Municipal Value Fund stock hits 52-week high at $9.26
- Nuveen Municipal Value Fund stock hits 52-week high at 9.23 USD
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- Closed-End Funds: Screening For The Best Municipal Bond Exposure
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- NUV: Going Long Tenor Munis For Income At Capital Risk (NYSE:NUV)
常见问题解答
NUV股票今天的价格是多少？
纽文市政价值基金股票今天的定价为9.04。它在9.01 - 9.09范围内交易，昨天的收盘价为9.06，交易量达到679。NUV的实时价格图表显示了这些更新。
纽文市政价值基金股票是否支付股息？
纽文市政价值基金目前的价值为9.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.27%和USD。实时查看图表以跟踪NUV走势。
如何购买NUV股票？
您可以以9.04的当前价格购买纽文市政价值基金股票。订单通常设置在9.04或9.34附近，而679和-0.33%显示市场活动。立即关注NUV的实时图表更新。
如何投资NUV股票？
投资纽文市政价值基金需要考虑年度范围8.64 - 9.25和当前价格9.04。许多人在以9.04或9.34下订单之前，会比较-1.09%和。实时查看NUV价格图表，了解每日变化。
纽文市政价值基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纽文市政价值基金的最高价格是9.25。在8.64 - 9.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文市政价值基金的绩效。
纽文市政价值基金股票的最低价格是多少？
纽文市政价值基金（NUV）的最低价格为8.64。将其与当前的9.04和8.64 - 9.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUV股票是什么时候拆分的？
纽文市政价值基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.06和4.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.06
- 开盘价
- 9.07
- 卖价
- 9.04
- 买价
- 9.34
- 最低价
- 9.01
- 最高价
- 9.09
- 交易量
- 679
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -1.09%
- 6个月变化
- -1.74%
- 年变化
- 4.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%