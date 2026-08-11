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NUSA: Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
Курс NUSA за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.00, а максимальная — 23.01.
Следите за динамикой Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUSA сегодня?
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) сегодня оценивается на уровне 23.01. Инструмент торгуется в пределах 23.00 - 23.01, вчерашнее закрытие составило 23.03, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF?
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.54% и USD. Отслеживайте движения NUSA на графике в реальном времени.
Как купить акции NUSA?
Вы можете купить акции Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) по текущей цене 23.01. Ордера обычно размещаются около 23.01 или 23.31, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUSA?
Инвестирование в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.00 - 23.56 и текущей цены 23.01. Многие сравнивают 0.04% и -1.71% перед размещением ордеров на 23.01 или 23.31. Изучайте ежедневные изменения цены NUSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) за последний год составила 23.56. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 23.56, сравнение с 23.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 23.01 и 23.00 - 23.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUSA?
В прошлом Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.03 и -1.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.03
- Open
- 23.00
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Low
- 23.00
- High
- 23.01
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -1.71%
- Годовое изменение
- -1.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%