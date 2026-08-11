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NUSA: Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

23.01 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NUSA за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.00, а максимальная — 23.01.

Следите за динамикой Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUSA сегодня?

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) сегодня оценивается на уровне 23.01. Инструмент торгуется в пределах 23.00 - 23.01, вчерашнее закрытие составило 23.03, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUSA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF?

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.54% и USD. Отслеживайте движения NUSA на графике в реальном времени.

Как купить акции NUSA?

Вы можете купить акции Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) по текущей цене 23.01. Ордера обычно размещаются около 23.01 или 23.31, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUSA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUSA?

Инвестирование в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.00 - 23.56 и текущей цены 23.01. Многие сравнивают 0.04% и -1.71% перед размещением ордеров на 23.01 или 23.31. Изучайте ежедневные изменения цены NUSA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) за последний год составила 23.56. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 23.56, сравнение с 23.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 23.01 и 23.00 - 23.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUSA?

В прошлом Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.03 и -1.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.00 23.01
Годовой диапазон
23.00 23.56
Предыдущее закрытие
23.03
Open
23.00
Bid
23.01
Ask
23.31
Low
23.00
High
23.01
Объем
2
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-1.71%
Годовое изменение
-1.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%