Курс NUSA за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.00, а максимальная — 23.01.

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