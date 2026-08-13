NUSA: Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
今日NUSA汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点23.02和高点23.06进行交易。
关注Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NUSA股票今天的价格是多少？
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为23.05。它在23.02 - 23.06范围内交易，昨天的收盘价为23.01，交易量达到45。NUSA的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为23.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.37%和USD。实时查看图表以跟踪NUSA走势。
如何购买NUSA股票？
您可以以23.05的当前价格购买Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在23.05或23.35附近，而45和0.13%显示市场活动。立即关注NUSA的实时图表更新。
如何投资NUSA股票？
投资Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围23.00 - 23.56和当前价格23.05。许多人在以23.05或23.35下订单之前，会比较0.22%和。实时查看NUSA价格图表，了解每日变化。
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是23.56。在23.00 - 23.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF（NUSA）的最低价格为23.00。将其与当前的23.05和23.00 - 23.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUSA股票是什么时候拆分的？
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.01和-1.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.01
- 开盘价
- 23.02
- 卖价
- 23.05
- 买价
- 23.35
- 最低价
- 23.02
- 最高价
- 23.06
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -1.54%
- 年变化
- -1.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%