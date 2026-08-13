NUSA股票今天的价格是多少？ Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票今天的定价为23.05。它在23.02 - 23.06范围内交易，昨天的收盘价为23.01，交易量达到45。NUSA的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？ Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF目前的价值为23.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.37%和USD。实时查看图表以跟踪NUSA走势。

如何购买NUSA股票？ 您可以以23.05的当前价格购买Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在23.05或23.35附近，而45和0.13%显示市场活动。立即关注NUSA的实时图表更新。

如何投资NUSA股票？ 投资Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围23.00 - 23.56和当前价格23.05。许多人在以23.05或23.35下订单之前，会比较0.22%和。实时查看NUSA价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF的最高价格是23.56。在23.00 - 23.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF的绩效。

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？ Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF（NUSA）的最低价格为23.00。将其与当前的23.05和23.00 - 23.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。