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NURE: Nuveen Short-Term REIT ETF

31.61 USD 0.71 (2.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NURE за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.54, а максимальная — 31.83.

Следите за динамикой Nuveen Short-Term REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NURE сегодня?

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) сегодня оценивается на уровне 31.61. Инструмент торгуется в пределах 31.54 - 31.83, вчерашнее закрытие составило 32.32, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NURE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Short-Term REIT ETF?

Nuveen Short-Term REIT ETF в настоящее время оценивается в 31.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.19% и USD. Отслеживайте движения NURE на графике в реальном времени.

Как купить акции NURE?

Вы можете купить акции Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) по текущей цене 31.61. Ордера обычно размещаются около 31.61 или 31.91, тогда как 9 и -0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NURE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NURE?

Инвестирование в Nuveen Short-Term REIT ETF предполагает учет годового диапазона 26.86 - 33.43 и текущей цены 31.61. Многие сравнивают -3.77% и 6.94% перед размещением ордеров на 31.61 или 31.91. Изучайте ежедневные изменения цены NURE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Short-Term REIT ETF?

Самая высокая цена Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) за последний год составила 33.43. Акции заметно колебались в пределах 26.86 - 33.43, сравнение с 32.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Short-Term REIT ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Short-Term REIT ETF?

Самая низкая цена Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) за год составила 26.86. Сравнение с текущими 31.61 и 26.86 - 33.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NURE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NURE?

В прошлом Nuveen Short-Term REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.32 и 7.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.54 31.83
Годовой диапазон
26.86 33.43
Предыдущее закрытие
32.32
Open
31.83
Bid
31.61
Ask
31.91
Low
31.54
High
31.83
Объем
9
Дневное изменение
-2.20%
Месячное изменение
-3.77%
6-месячное изменение
6.94%
Годовое изменение
7.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%