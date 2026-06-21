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NURE: Nuveen Short-Term REIT ETF
Курс NURE за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.54, а максимальная — 31.83.
Следите за динамикой Nuveen Short-Term REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NURE сегодня?
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) сегодня оценивается на уровне 31.61. Инструмент торгуется в пределах 31.54 - 31.83, вчерашнее закрытие составило 32.32, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NURE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Short-Term REIT ETF?
Nuveen Short-Term REIT ETF в настоящее время оценивается в 31.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.19% и USD. Отслеживайте движения NURE на графике в реальном времени.
Как купить акции NURE?
Вы можете купить акции Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) по текущей цене 31.61. Ордера обычно размещаются около 31.61 или 31.91, тогда как 9 и -0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NURE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NURE?
Инвестирование в Nuveen Short-Term REIT ETF предполагает учет годового диапазона 26.86 - 33.43 и текущей цены 31.61. Многие сравнивают -3.77% и 6.94% перед размещением ордеров на 31.61 или 31.91. Изучайте ежедневные изменения цены NURE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Short-Term REIT ETF?
Самая высокая цена Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) за последний год составила 33.43. Акции заметно колебались в пределах 26.86 - 33.43, сравнение с 32.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Short-Term REIT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Short-Term REIT ETF?
Самая низкая цена Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) за год составила 26.86. Сравнение с текущими 31.61 и 26.86 - 33.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NURE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NURE?
В прошлом Nuveen Short-Term REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.32 и 7.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.32
- Open
- 31.83
- Bid
- 31.61
- Ask
- 31.91
- Low
- 31.54
- High
- 31.83
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -2.20%
- Месячное изменение
- -3.77%
- 6-месячное изменение
- 6.94%
- Годовое изменение
- 7.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%