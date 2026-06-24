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NURE: Nuveen Short-Term REIT ETF

31.62 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NURE汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点31.49和高点31.69进行交易。

关注Nuveen Short-Term REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NURE新闻

常见问题解答

NURE股票今天的价格是多少？

Nuveen Short-Term REIT ETF股票今天的定价为31.62。它在31.49 - 31.69范围内交易，昨天的收盘价为31.61，交易量达到5。NURE的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Short-Term REIT ETF股票是否支付股息？

Nuveen Short-Term REIT ETF目前的价值为31.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.22%和USD。实时查看图表以跟踪NURE走势。

如何购买NURE股票？

您可以以31.62的当前价格购买Nuveen Short-Term REIT ETF股票。订单通常设置在31.62或31.92附近，而5和0.41%显示市场活动。立即关注NURE的实时图表更新。

如何投资NURE股票？

投资Nuveen Short-Term REIT ETF需要考虑年度范围26.86 - 33.43和当前价格31.62。许多人在以31.62或31.92下订单之前，会比较-3.74%和。实时查看NURE价格图表，了解每日变化。

Nuveen Short-Term REIT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Short-Term REIT ETF的最高价格是33.43。在26.86 - 33.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Short-Term REIT ETF的绩效。

Nuveen Short-Term REIT ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen Short-Term REIT ETF（NURE）的最低价格为26.86。将其与当前的31.62和26.86 - 33.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NURE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NURE股票是什么时候拆分的？

Nuveen Short-Term REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.61和7.22%中可见。

日范围
31.49 31.69
年范围
26.86 33.43
前一天收盘价
31.61
开盘价
31.49
卖价
31.62
买价
31.92
最低价
31.49
最高价
31.69
交易量
5
日变化
0.03%
月变化
-3.74%
6个月变化
6.97%
年变化
7.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%