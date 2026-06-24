NURE: Nuveen Short-Term REIT ETF
今日NURE汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点31.49和高点31.69进行交易。
关注Nuveen Short-Term REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NURE股票今天的价格是多少？
Nuveen Short-Term REIT ETF股票今天的定价为31.62。它在31.49 - 31.69范围内交易，昨天的收盘价为31.61，交易量达到5。NURE的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Short-Term REIT ETF股票是否支付股息？
Nuveen Short-Term REIT ETF目前的价值为31.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.22%和USD。实时查看图表以跟踪NURE走势。
如何购买NURE股票？
您可以以31.62的当前价格购买Nuveen Short-Term REIT ETF股票。订单通常设置在31.62或31.92附近，而5和0.41%显示市场活动。立即关注NURE的实时图表更新。
如何投资NURE股票？
投资Nuveen Short-Term REIT ETF需要考虑年度范围26.86 - 33.43和当前价格31.62。许多人在以31.62或31.92下订单之前，会比较-3.74%和。实时查看NURE价格图表，了解每日变化。
Nuveen Short-Term REIT ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Short-Term REIT ETF的最高价格是33.43。在26.86 - 33.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Short-Term REIT ETF的绩效。
Nuveen Short-Term REIT ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen Short-Term REIT ETF（NURE）的最低价格为26.86。将其与当前的31.62和26.86 - 33.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NURE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NURE股票是什么时候拆分的？
Nuveen Short-Term REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.61和7.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.61
- 开盘价
- 31.49
- 卖价
- 31.62
- 买价
- 31.92
- 最低价
- 31.49
- 最高价
- 31.69
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- -3.74%
- 6个月变化
- 6.97%
- 年变化
- 7.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%