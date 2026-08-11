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NUGY: GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF

13.08 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NUGY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.06, а максимальная — 13.10.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUGY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) сегодня оценивается на уровне 13.08. Инструмент торгуется в пределах 13.06 - 13.10, вчерашнее закрытие составило 13.08, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUGY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF?

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF в настоящее время оценивается в 13.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.68% и USD. Отслеживайте движения NUGY на графике в реальном времени.

Как купить акции NUGY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) по текущей цене 13.08. Ордера обычно размещаются около 13.08 или 13.38, тогда как 13 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUGY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUGY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF предполагает учет годового диапазона 12.84 - 25.84 и текущей цены 13.08. Многие сравнивают 0.69% и -41.53% перед размещением ордеров на 13.08 или 13.38. Изучайте ежедневные изменения цены NUGY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) за последний год составила 25.84. Акции заметно колебались в пределах 12.84 - 25.84, сравнение с 13.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) за год составила 12.84. Сравнение с текущими 13.08 и 12.84 - 25.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUGY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUGY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.08 и -47.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.06 13.10
Годовой диапазон
12.84 25.84
Предыдущее закрытие
13.08
Open
13.10
Bid
13.08
Ask
13.38
Low
13.06
High
13.10
Объем
13
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
-41.53%
Годовое изменение
-47.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%