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NUGY: GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF
Курс NUGY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.06, а максимальная — 13.10.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUGY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) сегодня оценивается на уровне 13.08. Инструмент торгуется в пределах 13.06 - 13.10, вчерашнее закрытие составило 13.08, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUGY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF?
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF в настоящее время оценивается в 13.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.68% и USD. Отслеживайте движения NUGY на графике в реальном времени.
Как купить акции NUGY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) по текущей цене 13.08. Ордера обычно размещаются около 13.08 или 13.38, тогда как 13 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUGY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUGY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF предполагает учет годового диапазона 12.84 - 25.84 и текущей цены 13.08. Многие сравнивают 0.69% и -41.53% перед размещением ордеров на 13.08 или 13.38. Изучайте ежедневные изменения цены NUGY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) за последний год составила 25.84. Акции заметно колебались в пределах 12.84 - 25.84, сравнение с 13.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) за год составила 12.84. Сравнение с текущими 13.08 и 12.84 - 25.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUGY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUGY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.08 и -47.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.08
- Open
- 13.10
- Bid
- 13.08
- Ask
- 13.38
- Low
- 13.06
- High
- 13.10
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- -41.53%
- Годовое изменение
- -47.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%