NUGY股票今天的价格是多少？ GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票今天的定价为13.09。它在13.07 - 13.11范围内交易，昨天的收盘价为13.08，交易量达到9。NUGY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票是否支付股息？ GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF目前的价值为13.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.64%和USD。实时查看图表以跟踪NUGY走势。

如何购买NUGY股票？ 您可以以13.09的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票。订单通常设置在13.09或13.39附近，而9和0.15%显示市场活动。立即关注NUGY的实时图表更新。

如何投资NUGY股票？ 投资GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF需要考虑年度范围12.84 - 25.84和当前价格13.09。许多人在以13.09或13.39下订单之前，会比较0.77%和。实时查看NUGY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF的最高价格是25.84。在12.84 - 25.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF（NUGY）的最低价格为12.84。将其与当前的13.09和12.84 - 25.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。