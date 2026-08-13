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NUGY: GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF

13.09 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUGY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点13.07和高点13.11进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NUGY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票今天的定价为13.09。它在13.07 - 13.11范围内交易，昨天的收盘价为13.08，交易量达到9。NUGY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF目前的价值为13.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.64%和USD。实时查看图表以跟踪NUGY走势。

如何购买NUGY股票？

您可以以13.09的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票。订单通常设置在13.09或13.39附近，而9和0.15%显示市场活动。立即关注NUGY的实时图表更新。

如何投资NUGY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF需要考虑年度范围12.84 - 25.84和当前价格13.09。许多人在以13.09或13.39下订单之前，会比较0.77%和。实时查看NUGY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF的最高价格是25.84。在12.84 - 25.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF（NUGY）的最低价格为12.84。将其与当前的13.09和12.84 - 25.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUGY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.08和-47.64%中可见。

日范围
13.07 13.11
年范围
12.84 25.84
前一天收盘价
13.08
开盘价
13.07
卖价
13.09
买价
13.39
最低价
13.07
最高价
13.11
交易量
9
日变化
0.08%
月变化
0.77%
6个月变化
-41.48%
年变化
-47.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%