NUGY: GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF
今日NUGY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点13.07和高点13.11进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NUGY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票今天的定价为13.09。它在13.07 - 13.11范围内交易，昨天的收盘价为13.08，交易量达到9。NUGY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF目前的价值为13.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-47.64%和USD。实时查看图表以跟踪NUGY走势。
如何购买NUGY股票？
您可以以13.09的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票。订单通常设置在13.09或13.39附近，而9和0.15%显示市场活动。立即关注NUGY的实时图表更新。
如何投资NUGY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF需要考虑年度范围12.84 - 25.84和当前价格13.09。许多人在以13.09或13.39下订单之前，会比较0.77%和。实时查看NUGY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF的最高价格是25.84。在12.84 - 25.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF（NUGY）的最低价格为12.84。将其与当前的13.09和12.84 - 25.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUGY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.08和-47.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.08
- 开盘价
- 13.07
- 卖价
- 13.09
- 买价
- 13.39
- 最低价
- 13.07
- 最高价
- 13.11
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- -41.48%
- 年变化
- -47.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%