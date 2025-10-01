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NUGT: Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares
Курс NUGT за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.32, а максимальная — 163.99.
Следите за динамикой Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUGT сегодня?
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares (NUGT) сегодня оценивается на уровне 163.14. Инструмент торгуется в пределах 152.32 - 163.99, вчерашнее закрытие составило 160.88, а торговый объем достиг 1453. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUGT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares?
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares в настоящее время оценивается в 163.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.38% и USD. Отслеживайте движения NUGT на графике в реальном времени.
Как купить акции NUGT?
Вы можете купить акции Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares (NUGT) по текущей цене 163.14. Ордера обычно размещаются около 163.14 или 163.44, тогда как 1453 и 3.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUGT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUGT?
Инвестирование в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares предполагает учет годового диапазона 99.02 - 320.79 и текущей цены 163.14. Многие сравнивают 47.56% и -48.62% перед размещением ордеров на 163.14 или 163.44. Изучайте ежедневные изменения цены NUGT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares?
Самая высокая цена Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares (NUGT) за последний год составила 320.79. Акции заметно колебались в пределах 99.02 - 320.79, сравнение с 160.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares?
Самая низкая цена Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares (NUGT) за год составила 99.02. Сравнение с текущими 163.14 и 99.02 - 320.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUGT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUGT?
В прошлом Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2XShares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 160.88 и 29.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 160.88
- Open
- 158.32
- Bid
- 163.14
- Ask
- 163.44
- Low
- 152.32
- High
- 163.99
- Объем
- 1.453 K
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 47.56%
- 6-месячное изменение
- -48.62%
- Годовое изменение
- 29.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%