NUGT: Direxion三倍做多金矿股ETF
今日NUGT汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点158.72和高点164.66进行交易。
关注Direxion三倍做多金矿股ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUGT新闻
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- JNUG: A Primer On The Structure And Suitability Of This Leveraged ETF (NYSEARCA:JNUG)
- DUST: Benefits And Risks Of The -2x Gold Miners ETF (NYSEARCA:DUST)
- NUGT: A Primer On The Structure And Suitability Of This 2x Leveraged ETF (NUGT)
常见问题解答
NUGT股票今天的价格是多少？
Direxion三倍做多金矿股ETF股票今天的定价为161.79。它在158.72 - 164.66范围内交易，昨天的收盘价为163.14，交易量达到862。NUGT的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion三倍做多金矿股ETF股票是否支付股息？
Direxion三倍做多金矿股ETF目前的价值为161.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.31%和USD。实时查看图表以跟踪NUGT走势。
如何购买NUGT股票？
您可以以161.79的当前价格购买Direxion三倍做多金矿股ETF股票。订单通常设置在161.79或162.09附近，而862和0.07%显示市场活动。立即关注NUGT的实时图表更新。
如何投资NUGT股票？
投资Direxion三倍做多金矿股ETF需要考虑年度范围99.02 - 320.79和当前价格161.79。许多人在以161.79或162.09下订单之前，会比较46.34%和。实时查看NUGT价格图表，了解每日变化。
Direxion三倍做多金矿股ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion三倍做多金矿股ETF的最高价格是320.79。在99.02 - 320.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多金矿股ETF的绩效。
Direxion三倍做多金矿股ETF股票的最低价格是多少？
Direxion三倍做多金矿股ETF（NUGT）的最低价格为99.02。将其与当前的161.79和99.02 - 320.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUGT股票是什么时候拆分的？
Direxion三倍做多金矿股ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、163.14和28.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 163.14
- 开盘价
- 161.68
- 卖价
- 161.79
- 买价
- 162.09
- 最低价
- 158.72
- 最高价
- 164.66
- 交易量
- 862
- 日变化
- -0.83%
- 月变化
- 46.34%
- 6个月变化
- -49.04%
- 年变化
- 28.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%