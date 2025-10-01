NUGT股票今天的价格是多少？ Direxion三倍做多金矿股ETF股票今天的定价为161.79。它在158.72 - 164.66范围内交易，昨天的收盘价为163.14，交易量达到862。NUGT的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做多金矿股ETF股票是否支付股息？ Direxion三倍做多金矿股ETF目前的价值为161.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.31%和USD。实时查看图表以跟踪NUGT走势。

如何购买NUGT股票？ 您可以以161.79的当前价格购买Direxion三倍做多金矿股ETF股票。订单通常设置在161.79或162.09附近，而862和0.07%显示市场活动。立即关注NUGT的实时图表更新。

如何投资NUGT股票？ 投资Direxion三倍做多金矿股ETF需要考虑年度范围99.02 - 320.79和当前价格161.79。许多人在以161.79或162.09下订单之前，会比较46.34%和。实时查看NUGT价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做多金矿股ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion三倍做多金矿股ETF的最高价格是320.79。在99.02 - 320.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多金矿股ETF的绩效。

Direxion三倍做多金矿股ETF股票的最低价格是多少？ Direxion三倍做多金矿股ETF（NUGT）的最低价格为99.02。将其与当前的161.79和99.02 - 320.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。