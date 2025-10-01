报价部分
货币 / NUGT
回到股票

NUGT: Direxion三倍做多金矿股ETF

161.79 USD 1.35 (0.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUGT汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点158.72和高点164.66进行交易。

关注Direxion三倍做多金矿股ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUGT新闻

常见问题解答

NUGT股票今天的价格是多少？

Direxion三倍做多金矿股ETF股票今天的定价为161.79。它在158.72 - 164.66范围内交易，昨天的收盘价为163.14，交易量达到862。NUGT的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做多金矿股ETF股票是否支付股息？

Direxion三倍做多金矿股ETF目前的价值为161.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.31%和USD。实时查看图表以跟踪NUGT走势。

如何购买NUGT股票？

您可以以161.79的当前价格购买Direxion三倍做多金矿股ETF股票。订单通常设置在161.79或162.09附近，而862和0.07%显示市场活动。立即关注NUGT的实时图表更新。

如何投资NUGT股票？

投资Direxion三倍做多金矿股ETF需要考虑年度范围99.02 - 320.79和当前价格161.79。许多人在以161.79或162.09下订单之前，会比较46.34%和。实时查看NUGT价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做多金矿股ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion三倍做多金矿股ETF的最高价格是320.79。在99.02 - 320.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多金矿股ETF的绩效。

Direxion三倍做多金矿股ETF股票的最低价格是多少？

Direxion三倍做多金矿股ETF（NUGT）的最低价格为99.02。将其与当前的161.79和99.02 - 320.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUGT股票是什么时候拆分的？

Direxion三倍做多金矿股ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、163.14和28.31%中可见。

日范围
158.72 164.66
年范围
99.02 320.79
前一天收盘价
163.14
开盘价
161.68
卖价
161.79
买价
162.09
最低价
158.72
最高价
164.66
交易量
862
日变化
-0.83%
月变化
46.34%
6个月变化
-49.04%
年变化
28.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%