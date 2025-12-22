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NUDM: Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

41.35 USD 0.26 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NUDM за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.31, а максимальная — 41.44.

Следите за динамикой Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUDM сегодня?

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) сегодня оценивается на уровне 41.35. Инструмент торгуется в пределах 41.31 - 41.44, вчерашнее закрытие составило 41.61, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUDM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF?

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF в настоящее время оценивается в 41.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.33% и USD. Отслеживайте движения NUDM на графике в реальном времени.

Как купить акции NUDM?

Вы можете купить акции Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) по текущей цене 41.35. Ордера обычно размещаются около 41.35 или 41.65, тогда как 36 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUDM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUDM?

Инвестирование в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF предполагает учет годового диапазона 34.70 - 41.65 и текущей цены 41.35. Многие сравнивают 2.50% и 6.86% перед размещением ордеров на 41.35 или 41.65. Изучайте ежедневные изменения цены NUDM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF?

Самая высокая цена Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) за последний год составила 41.65. Акции заметно колебались в пределах 34.70 - 41.65, сравнение с 41.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF?

Самая низкая цена Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) за год составила 34.70. Сравнение с текущими 41.35 и 34.70 - 41.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUDM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUDM?

В прошлом Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.61 и 6.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.31 41.44
Годовой диапазон
34.70 41.65
Предыдущее закрытие
41.61
Open
41.35
Bid
41.35
Ask
41.65
Low
41.31
High
41.44
Объем
36
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
6.86%
Годовое изменение
6.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%